Владелица кафе в Печорах: После пандемии у людей нет желания тратить деньги

16:20, 07 августа 2020, ПАИ

«Особого желания тратить деньги у людей нет. Несколько раз слышала, что туристы ориентируются на официальную статистику заболеваемости в регионе и в зависимости от нее строят маршрут поездки», - рассказала владелица кафе «Черная кошка» в Печорах Анастасия Мартыновская в интервью газете «Аргументы и факты. Псков».

По словам Мартыновой, в лучшие времена загрузка сильно зависела от сезона. Она заявила, что сезон начинался с Пасхи и заканчивался в сентябре, включая в себя православные праздники, общероссийские выходные дней и транзитный поток в/из Эстонию. В этом году из-за коронавируса все праздники прошли мимо, транзит отсутствует до сих пор, а загрузка составляет 50-60% от прошлого года.

«Как только сняли необходимость 14 дневного карантина, был небольшой ажиотаж буквально неделю, может, две - говорит Анастасия. - Потом все успокоилось. Нет больших компаний, едут в основном семьями, просто чтобы куда- то выбраться, потому что сидеть дома надоело», - добавила Мартыновская.

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