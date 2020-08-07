Псковичей приглашают к участию в конкурсе «Лидер 21-го века»

16:55, 07 августа 2020, ПАИ

Руководителей детских и молодежных общественных объединений Псковской области приглашают к участию в региональном этапе всероссийского конкурса «Лидер 21-го века». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе региональной администрации, регистрация участников проходит на базе автоматизированной информационной системы «Молодежь России».

Целью проведения конкурса является формирование и популяризация позитивного образа молодого гражданина Псковской области, включенного в решение социально значимых проблем, развитие институтов гражданского общества, а также поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений и организаций.

Конкурс проводится по следующим номинациям: «Лидер детского/ молодежного общественного объединения от 14 до 15 лет», «Лидер детского/ молодежного общественного объединения от 16 до 17 лет», «Лидер молодежного общественного объединения от 18 до 23 лет», «Лидер молодежного общественного объединения от 24 до 30 лет», «Руководитель детского/молодежного общественного объединения от 18 до 23 лет», «Руководитель детского/молодежного общественного объединения от 24 до 30 лет».

Для участия необходимо снять видеоролик-рассуждение продолжительностью до 1,5 минут и опубликовать его в социальной сети «ВКонтакте», а также подготовить презентацию до семи слайдов с рассказом о себе и личном вкладе в деятельность детского или молодежного общественного объединения. Все материалы необходимо направить на адрес электронной почты: di.ziyazov@pskov.ru, с указанием в теле письма фамилии, имени, отчества и соответствующей номинации. Заявки принимаются до 9 августа.

По вопросам проведения конкурса можно обращаться по телефону 8 (8112) 299–527 или в группе «Молодежь Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».