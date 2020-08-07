К 1 сентября откроется круговое движение на улице Леона Поземского в Пскове

17:11, 07 августа 2020, ПАИ

В Пскове к 1 сентября откроется круговое движение на транспортной развязке улиц Леона Поземского и Труда, сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов 7 августа проконтролировал ход реконструкции улицы Леона Поземского в Пскове. Работы на объекте ведутся в рамках туристско-рекреационного кластера «Псковский».

Представитель генерального подрядчика заверил, что работы ведутся в соответствии с графиком. В частности, произведено устройство всех инженерных сетей: водопровода, хозяйственно-бытовой и ливневой канализаций. Кроме того, установлены тротуары, за исключением мест, где это технически не позволяют сделать другие незавершённые работы.

Вместе с тем подрядчик обратил внимание, что небольшие отставания от графика имеются на прилегающих к основной магистрали территориях — улицах Набат и Герцена. По его словам, основная причина этого — необходимость проведения археологических работ. Устройство ливневой канализации на улицах Набат и Герцена стартует на следующей неделе, оно также будет проводиться под наблюдением археологов.

На участке от Троицкого моста до улицы Волкова уже уложен выравнивающий слой асфальта. Там же обустроены два островка безопасности. Нижний слой покрытия до улицы Набат будет уложен в выходные.

«К концу августа на всем объекте будет уложено два слоя. Кроме того, появятся два светофорных объекта: на улице Герцена и на островке безопасности на Леона Поземского. Это позволит к 1 сентября открыть полноценное движение по участку, в том числе на круговом движении», — рассказал подрядчик и добавил, что о сроках открытия движения по улицам Герцена и Набат можно будет говорить после завершения археологических изысканий.

Согласно плану реконструкции улицы Леона Поземского будут благоустроены общественные пространства — парки Строителей и Народовластия. Кроме того, произойдет реорганизация транспортного движения на пересечении с улицей Труда. Перенос потока автотранспорта позволит «открыть» беспрепятственный доступ населения и гостей города к церкви Козьмы и Дамиана с Примостья. Сумма двухлетнего контракта на реконструкцию составляет более 350 миллионов рублей, большая часть которых — средства федерального бюджета.