46 заявок на гранты поступило от ТОСов Псковской области

17:12, 07 августа 2020, ПАИ

На второй конкурс для территориальных общественных самоуправлений Псковской области подано 46 заявок. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе региональной администрации, завершился прием заявок на второй региональный конкурс проектов, разработанных представителями территориальных общественных самоуправлений региона.

46 заявок-проектов поступило на конкурс от 41 ТОСа в 24 поселениях Великолукского, Дедовичского, Дновского, Красногородского, Невельского, Опочецкого, Островского, Палкинского, Печорского, Порховского, Пыталовского, Себежского, Стругокрасненского, Усвятского районов, а также Псковского городского округа.

Основные направления проектов: установка детских и спортивных площадок, благоустройство придомовой территории, благоустройство парков и парковых зон, зон отдыха, установка мусорных площадок.

Члены конкурсной комиссии проводят оценку поступивших заявок.

Ранее в Псковской области состоялся первый этап конкурса. Тогда на гранты было направлено 10 миллионов рублей, что почти в три раза больше, чем в прошлом году. Победителями стали 57 проектов, которые получат финансирование на их реализацию.