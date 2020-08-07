В великолукском «Кванториуме» полным ходом идёт внутренняя отделка

17:53, 07 августа 2020, ПАИ

В великолукском «Кванториуме» продолжаются ремонтные работы. На этой неделе на центральном входе в здание будущего детского технопарка повесили логотип. Об этом пишет районная газета «Великолукская правда. Новости».

Сообщается, что внутри здания бригады строителей выполняют отделку помещений, покраску стен, монтаж потолка по системе «Армстронг». На стадии завершения укладка плитки в коридорах и санузлах, сообщает управление образования администрации города.

Кроме этого, в здании заменена электропроводка и осветительные приборы в соответствии с проектом. Идет монтаж инженерных сетей водоснабжения и канализации к местам установки сантехники.

В учреждение постепенно закупается учебное оборудование, установить его планируют после завершения ремонта.