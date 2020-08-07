Жилую постройку с баней нашли псковские археологи на поселении X-XI веков

17:35, 07 августа 2020, ПАИ

Участники летней полевой школы обнаружили вблизи деревни Горожане Новосокольнического района место, где стояла жилая постройка с баней и большим подвалом. Об этом пишет «Великолукская правда. Новости».

Предположительно, дом сгорел или был разрушен из-за удара молнии. На это указывают ярко-красные пятна обожжённой глины, найденные на территории раскопок. Вероятно, в постройке стояла печь, которая провалилась в подвальную постройку.

Исследователи изучают единственное на данный момент торгово-ремесленное поселение X-XI веков, расположенное на ловатском отрезке пути «из варяг в греки». Летняя полевая школа, организуемая Археологическим центром Псковской области при поддержке фонда «История Отечества», проходит под эгидой отделения Российского исторического общества в Пскове.

