0
18:31
Ограничения по коронавирусу в Псковской области продлили до 15 августа
18:23
Текст изменений в указ губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области»
18:15
Какие артефакты нашли археологи в Новосокольническом районе
17:57
Вирусолог рассказал, кому нельзя вводить вакцину от коронавируса
17:53
В великолукском «Кванториуме» полным ходом идёт внутренняя отделка
17:35
Жилую постройку с баней нашли псковские археологи на поселении X-XI веков
16:41
За две недели Псковский кремль посетили более 30 тысяч человек
Еще новости
Общество

Жилую постройку с баней нашли псковские археологи на поселении X-XI веков

Фото: «Великолукская правда. Новости».

Участники летней полевой школы обнаружили вблизи деревни Горожане Новосокольнического района место, где стояла жилая постройка с баней и большим подвалом. Об этом пишет «Великолукская правда. Новости».

 

Предположительно, дом сгорел или был разрушен из-за удара молнии. На это указывают ярко-красные пятна обожжённой глины, найденные на территории раскопок. Вероятно, в постройке стояла печь, которая провалилась в подвальную постройку.

Фото: «Великолукская правда. Новости».

Исследователи изучают единственное на данный момент торгово-ремесленное поселение X-XI веков, расположенное на ловатском отрезке пути «из варяг в греки». Летняя полевая школа, организуемая Археологическим центром Псковской области при поддержке фонда «История Отечества», проходит под эгидой отделения Российского исторического общества в Пскове.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Ограничения по коронавирусу в Псковской области продлили до 15 августа
07 августа 2020
Ограничения по коронавирусу в Псковской области продлили до 15 августа
Текст изменений в указ губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области»
07 августа 2020
Текст изменений в указ губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области»
Какие артефакты нашли археологи в Новосокольническом районе
07 августа 2020
Какие артефакты нашли археологи в Новосокольническом районе
Вирусолог рассказал, кому нельзя вводить вакцину от коронавируса
07 августа 2020
Вирусолог рассказал, кому нельзя вводить вакцину от коронавируса
В великолукском «Кванториуме» полным ходом идёт внутренняя отделка
07 августа 2020
В великолукском «Кванториуме» полным ходом идёт внутренняя отделка
Жилую постройку с баней нашли псковские археологи на поселении X-XI веков
07 августа 2020
Жилую постройку с баней нашли псковские археологи на поселении X-XI веков
За две недели Псковский кремль посетили более 30 тысяч человек
07 августа 2020
За две недели Псковский кремль посетили более 30 тысяч человек
Владимиру Путину доверяют 64,9% россиян
07 августа 2020
Владимиру Путину доверяют 64,9% россиян

Идет загрузка...