«Контейнеры врастают в землю»: в Новоржевском районе зарастают мусорные площадки

17:57, 07 августа 2020, ПАИ

В Новоржевском районе вывоз ТКО зачастую затруднен из-за заросших контейнерных площадок. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании «Экопром».

Сотрудники «Мехуборки» говорят о том, что часть мест накоплений в Новоржеве и некоторых деревнях района не оборудованы, а контейнеры буквально врастают в землю. «Баки приходится вытаскивать, порой катить к мусоровозу через густую траву и кусты. На всё это тратится много времени и сил», - заявили в компании и добавили, что большинство оборудованных контейнерных площадок также заросли травой.

Содержание и оборудование мест накопления ТКО входит в обязанности их собственников либо организаций, в управлении которых находятся контейнерные площадки.