В Печорах проходит III этап проекта «Передвижная академия искусств»

23:15, 07 августа 2020, ПАИ

В Печорах стартовал III этап проекта «Передвижная академия искусств». Об этом сообщили в официальной группе Псково-Печерского монастыря в социальной сети «ВКонтакте».

В рамках проекта лучшие студенты Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина и Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова работают под руководством педагога Ильи Лысенкова. На данный момент художники работают над этюдами на территории Псково-Печерского монастыря. Ранее мы уже публиковали этюды одной из художниц.

«Передвижная академия искусств» успешно развивается с 2002 года. Проект направлен на поддержку творческой молодёжи, всестороннее развитие личности, раскрытие её творческого потенциала.

Проект реализован на средства гранта ООГО «Российский фонд культуры», предоставленного в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

