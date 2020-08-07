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Политика

Лукашенко предложил перелить оппозиционерам свою кровь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, переболевший коронавирусом, в шутку предложил влить оппозиционерам свою кровь с антителами к коронавирусу. Соответствующее заявление президент сделал на встрече с работниками здравоохранения республики, сообщается на сайте президента.

«Ты [глава Минздрава] возьми эту плазму, введи всем оппозиционерам по капле. Самый простой путь повернуть их в сторону государства, в мою сторону. Я это публично говорю, чтобы все оппозиционеры по капле крови получили», – отметил Лукашенко.

Лукашенко предположил, что оппозиционеры не откажутся. «Когда в реанимацию попадаешь, там уже не смотришь, какая кровь. Лишь бы выжить», – отметил белорусский президент.

В июле Лукашенко рассказал, что он переболел коронавирусом, который ему кто-то «подкинул».

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