Открыто движение по реконструированному участку федеральной трассы Р-23

22:59, 07 августа 2020, ПАИ

7 августа запустили движение по реконструированному участку федеральной дороги Р-23, сообщает ТАСС.

Участок трассы Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель до границы с Республикой Беларусь расширили. Реконструкция автодороги позволила увеличить скорость грузовых и пассажирских перевозок до Санкт-Петербурга и повысила комфорт и безопасность движения. Кроме того, улучшилась транспортная доступность Гатчины и ближайших населённых пунктов.

Теперь скорость движения на обновлённом участке Р-23 увеличили до 120 км/ч. Министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщил, что в скором времени скорость на трассе увеличат до 150 км/ч.

Пропускная способность реконструированной трассы увеличилась до 100 тысяч автомобилей в сутки. Ранее интенсивность движения в пиковые дни доходила до 80 тысяч машин в сутки

Кроме того, для удобства пешеходов построили два надземных пешеходных перехода, остановки с заездными карманами и установили автопавильоны для ожидания общественного транспорта в непогоду.