Псковскую воркаут-площадку оборудовали новым инвентарём
Боксёрская груша, брусья, шведская стенка и турник на улице Воеводы Шуйского теперь доступны всем поклонникам здорового образа жизни. Об установке антивандального стола для тенниса и других спортивных снарядов сообщил на своей странице в Instagram Михаил Ведерников. «На следующей неделе дополнительно привезут гантели, гири, теннисные ракетки и футбольные мячи, которыми смогут пользоваться все желающие», – добавил губернатор Псковской области. И отметил, что потренироваться в обновлённом спортивном зале на свежем воздухе можно, оставив документ под залог администратору гребной базы. Кроме того, на площадке появилась система видеонаблюдения.