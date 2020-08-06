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Спорт

Псковскую воркаут-площадку оборудовали новым инвентарём

Воркаут-площадка на ул. Воеводы Шуйского. Фото из Инстаграма Михаила Ведерникова

 

Боксёрская груша, брусья, шведская стенка и турник на улице Воеводы Шуйского теперь доступны всем поклонникам здорового образа жизни. Об установке антивандального стола для тенниса и других спортивных снарядов сообщил на своей странице в Instagram Михаил Ведерников. «На следующей неделе дополнительно привезут гантели, гири, теннисные ракетки и футбольные мячи, которыми смогут пользоваться все желающие», – добавил губернатор Псковской области. И отметил, что потренироваться в обновлённом спортивном зале на свежем воздухе можно, оставив документ под залог администратору гребной базы. Кроме того, на площадке появилась система видеонаблюдения.

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