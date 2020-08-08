Росгвардия набирает контрактников из Пскова для службы в Чечне
На должности сержантов и солдат приглашают граждан РФ 18-40 лет без судимостей. Кроме того, кандидаты должны быть годны по состоянию здоровья (категории А-Б-3), иметь среднее (общее) полное, профессиональное (высшее) образование или документы о прохождении службы в армии. По данным Управления Росгвардии по Псковской области, контрактников ожидает зарплата от 40 000 руб., полный соцпакет, бесплатное лечение, питание, проживание в общежитии казарменного типа. Среди особых условий упоминают ежегодный оплачиваемый отпуск от 30 суток, возможность участия в накопительно-ипотечной системе, санаторно-курортное лечение на льготных условиях и другие бонусы. Для получения более подробной информации обращаться по телефонам: (8 8112) 73-43-13, 8-906-223-65-00, 8-911-366-21-41.