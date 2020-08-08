«Стихотворения иеромонаха Романа – это дорога, которая непременно ведет к храму»: обзор необычной книги

11:57, 08 августа 2020, ПАИ

Сегодня расскажу об одной не совсем обычной книге, а именно о сборнике стихотворений монаха. На самом деле священники и монахи не так уж редко бывают поэтами (и зачастую очень хорошими). Но иногда, как мне кажется, люди искренне удивляются этому. Если не вдаваться в историю, а пробежать глазами современность, то вспоминаются имена убиенных протоиерея Павла Адельгейма и иеромонаха Василия (Рослякова), вспоминается поэзия священников Андрея Логвинова и Сергея Круглова. Все они – поэты. И стихи их совершенно не похожи друг на друга. От этого читать их ещё интереснее.

Бывает так, что человек, попадающий в лоно церкви, прекращает писать стихи. Так было, например, с ныне митрофорным протоиереем Борисом Куприяновым. Он родился в Острове (да-да, отчасти наш земляк), в юности занимался в литературном объединении у Татьяны Гнедич, публиковался в самиздате. Был знаком со многими известными представителями «неофициальной» поэзии. Но после принятия сана отошёл от занятий литературой.Что-то подобное могло произойти и с иеромонахом Романом. Его служение слову постепенно переросло в служение Богу. Но после монашеского пострига и рукоположения во иеромонахи известный старец Николай Гурьянов благословил продолжать заниматься творчеством, не зарывать свой талант в землю.

Иеромонах Роман (Матюшин-Правдин)* известен широкому кругу как исполнитель духовных песнопений под гитару (а ещё песни на его стихи исполняли и исполняют Олег Погудин, Сергей Безруков, Жанна Бичевская и многие другие), но представляет интерес не только как исполнитель, но и прежде всего как поэт. Перед тем как начать разговор о книге его стихов, немного расскажу о нём самом.

В миру иеромонаха Романа звали Александром. Он родился в 1954 году в селе Рябчёвск Брянской области. Учился на филологическом факультете Калмыцкого государственного университета, работал (от плотника до худрука во Дворце культуры). В юности занимался каратэ. Многие читавшие книгу митрополита Тихона «Несвятые святые» помнят, как Александр в одно мгновение разобрался с дерзкой компанией молодых людей. Именно в юности он ощутил призвание к монашеству. В 1983 году принял монашеский постриг с именем Роман (в честь преподобного Романа Сладкопевца) в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре. С 1994 года проживает в скиту Ветрово Псковской области, где служит в местном храме.

Передо мной книга стихов иеромонаха Романа «Пою Богу моему. Избранное». Если кратко, то в неё вошли произведения из шести сборников, опубликованных издательством белорусского экзархата по благословению святейшего патриарха Алексия II. Составитель – А. Н. Каляева, сборник вышел в 2010 году в Санкт-Петербурге.Эту книгу мне подарили. И я был очень рад такому подарку. Особенно нравилось в этой книжке то, что здесь собраны самые разные стихотворения, в том числе написанные и до монашеского пострига. Если вы думаете, что в сборнике собрана только религиозная лирика, то ошибаетесь. Тут нашлось место и гражданской лирике, и пейзажной, и философской, и даже любовной. А теперь чуть подробнее.

Утонули по макушку ивы,

Словно не купались целый век.

Величавы веснами разливы,

В общем-то, не величавых рек.

Не могу никак налюбоваться

Голубой водою без оков.

...Помогайте людям разливаться,

Выходить из узких берегов.

Это стихотворение открывает поэтический сборник. Оно написано в далёком 1976 году, но при этом многое может рассказать о своём авторе. Например, в тексте вполне заметно продолжение традиций имажинизма, а ещё присутствует некая назидательность.

А вот начало одного из самых известных стихотворений иеромонаха Романа:

Исчезну я с лица земли,

Оставлю белый свет…

Это стихотворение даёт представление о гражданской лирике иеромонаха Романа. Процитирую отрывки из него.

Читаем далее:

Без отпевания зарыт,

Лежу не под крестом.

Далее:

Но, слава Богу, вышел срок

Земного бытия.

Далее:

– Спаситель мой, я был в аду,

Пошлешь ли в ад опять?

Далее:

На свете том одну лишь боль

Носил я много лет.

Далее:

Не помяни, не помяни ж

Грехов моих в сей час.

И концовка:

Избави от грядущих бед

Святую Русь мою.

Это стихотворение написано в 1988 году, уже после принятия монашества. И конкретно в этом случае дата написания важна. Как мы понимаем, лирический герой размышляет, что произойдёт после его смерти. Сначала на земле: «Без отпевания зарыт». И эта строчка на самом деле очень страшная. Ведь во время отпевания за душу человека молится вся церковь. Разумеется, иеромонах Роман об этом знает, поэтому в данном случае «без отпевания» усиливает эффект. Сочетание «слава Богу, вышел срок» показывает само отношение к земной жизни. Далее из текста мы понимаем, что это не просто так. По мнению лирического героя, ад здесь, на земле повсюду грех. Поэтому, кроме боли, этот мир не может ничего дать. И мы видим, что дальнейшее действие разворачивается уже не на земле: «Спаситель мой, я был в аду». Обращение к Богу – последняя надежда на Царство Небесное. Вот она, исповедь. Но концовка вдруг всё переворачивает. Герой стихотворения начинает просить не за себя, а за свою страну.

Иногда читаешь стихотворение иеромонаха Романа и на секунду задумываешься: точно ли это он? Не Рубцов? Проверяешь обложку. Точно, иеромонах Роман. Эта «похожесть» не делает стихи плохими или вторичными, скорее наоборот, говорит о широком кругозоре и начитанности автора, который заимствует приёмы и применяет их в своей лирике.

Он шёл против снега во мраке,

Бездомный, голодный, больной.

Он после стучался в бараки

В какой-то деревне лесной.

(Н. Рубцов)

Шёл по сёлам и весям бродяга,

Лет за сорок, болящий мужик.

Глянешь бегло — простой бедолага,

А присмотришься — светится лик.

(Иеромонах Роман)

А вот одно из моих любимых стихотворений. Оно написано автором в 2005 году. В нём воспоминания о юности, о любви…

Наломав черёмухи пахучей,

Я спешил к закату за село,

Чтоб глядеть на даль с любимой кручи

И хранить руки её тепло.

Первое свидание манило

В праздники сиреневых ночей.

О, душа, ты больше не любила,

Как когда-то в юности своей!

Соловьи глушили расставанье,

На пути не встретил никого.

Не сказал я маме о свиданье,

Потому что не было его.

Ожидание свидания волнует лирического героя («спешил», «манило»). Но третья строфа, разбитая на двустишия (подобно ожиданиям), говорит о том, что свиданию не суждено было состояться. И используются уже совсем иные слова («глушили», «никого»).

Стихотворения иеромонаха Романа зачастую звучат как откровения, зачастую в них заложены личные переживания автора. Стихотворения иеромонаха Романа – это дорога, которая непременно ведёт к храму. Во время пути обязательно задумываешься о себе, о своей жизни. Неслучайно люди приходили к вере после чтения его стихов и прослушивания песен.

Когда прозреешь и поймёшь,

Что го́ды про́житы впустую,

Что миром созданное – ложь,

Тогда возлюбишь жизнь простую.

Всё человеческое – тлен.

Забыв о том, что каждый болен,

Мы норовим в блестящий плен:

Чины, дары́ – печать неволи.

А истина – не в суете,

Не в многословьи-мельтешеньи –

В зверье́, растениях, воде –

В том, что не носит искаженья,

Что не испачкала рука,

Что указу́ет путь к иному…

Постой в тиши у родника –

И прикоснёшься к неземному.

Благословен полёт листа,

Свечение звезды́ дрожащей…

Вот жизнь, которая чиста,

Другой не знаю настоящей!

* Звездочку после двойной фамилии я поставил неспроста. Дело в том, что в 2015 году иеромонах Роман стал подписываться «иеромонах Роман (Матюшин-Правдин)», добавив к фамилии отца фамилию бабушки.

И самое главное: книги стихотворений иеромонаха Романа должны продаваться в церковных лавках. Это на тот случай, если захотите купить.