Ещё 12 человек из Псковской области излечились от коронавируса

11:29, 08 августа 2020, ПАИ

Более 10 человек выздоровело на сегодня, всего же вылечилось от коронавируса 2 835 жителей Псковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «COVID-19. Псковская область».

Всего с момента начала пандемии в Псковской области провели 68 тыс. 873 исследования на коронавирус, за сутки прирост составил 743 исследования. По данным информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, в России из больниц в связи с выздоровлением на сегодня выписано 6 615 человек.​