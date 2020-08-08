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Общество

3 928 человек заразились коронавирусом в Псковской области

Фото ПАИ.

 

За последние сутки ещё 20 человек заболели COVID-19, теперь количество инфицированных жителей региона достигло 3 928 чел. Об этом сообщает официальный Telegram-канал по ситуации с коронавирусом в Псковской области.

За сутки умерли 2 человека, выздоровели 12 жителей области.

Статистика заразившихся по районам: Псков – 1221, Великие Луки – 784, Бежаницкий район –  52, Великолукский район – 182, Гдовский район – 81, Дедовичский район –  55, Дновский район – 105, Красногородский район – 36, Куньинский район – 39, Локнянский район – 13, Невельский район – 139, Новоржевский район – 22, Новосокольнический район – 78, Опочецкий район – 42, Островский район – 276, Палкинский район – 49, Печорский район – 44, Плюсский район – 99, Порховский район – 144, Псковский район – 323, Пустошкинский район – 18, Пушкиногорский район – 11, Пыталовский район – 22, Себежский район – 25, Стругокрасненский район – 45, Усвятский район – 23.

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