Лада и Форд столкнулись на дороге в Струго-Красненском районе 7 августа

13:32, 08 августа 2020, ПАИ

Водитель машины ВАЗ-21144 получил множественные раны тела, сообщают в УМВД России по Псковской области.

Авария произошла вчера около восьми утра на 246-м километре дороги Санкт-Петербург — Невель. Мужчина 1995 года рождения, житель д. Вернявино Палкинского района, не выбрал безопасную скорость движения и совершил столкновение с впереди стоящей на светофоре автомашиной марки «Форд Мондео».

За рулем форда оказался 51-летний житель Пскова. На момент проверки оба водителя находились в трезвом состоянии.

В настоящее время материал проверки находится в ОГИБДД.