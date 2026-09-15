Дорогу размыло в Гдовском районе

10:39, 15 сентября 2026, ПАИ

Размыв дороги произошёл в Гдовском районе, в результате несколько населённых пунктов оказались заблокированы. Об этом сообщила глава округа Вера Алексеева в своём официальном канале на платформе MAX.

«Внимание! Жителям деревни Безьва. Будьте внимательны! Произошёл размыв дороги. Заблокированы деревни Жеребятино, Дуброшкино, Волошино. 10 жителей», – говорится в сообщении.

Отмечается, что к месту происшествия направлен подрядчик для устранения последствий размыва и восстановления транспортного сообщения.

Ранее сообщалось, что в Гдовском районе продолжается замена теплотрассы.