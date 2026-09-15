Дорогу размыло в Гдовском районе
Размыв дороги произошёл в Гдовском районе, в результате несколько населённых пунктов оказались заблокированы. Об этом сообщила глава округа Вера Алексеева в своём официальном канале на платформе MAX.
«Внимание! Жителям деревни Безьва. Будьте внимательны! Произошёл размыв дороги. Заблокированы деревни Жеребятино, Дуброшкино, Волошино. 10 жителей», – говорится в сообщении.
Отмечается, что к месту происшествия направлен подрядчик для устранения последствий размыва и восстановления транспортного сообщения.
Ранее сообщалось, что в Гдовском районе продолжается замена теплотрассы.
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