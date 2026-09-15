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Происшествия

Газовый баллончик пытался пронести в суд житель Стругокрасненского района

Судебные приставы пресекли попытку пронести в Стругокрасненский районный суд средство самообороны, сообщили ПАИ в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области

Судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов ознакомил посетителя с перечнем предметов, которые запрещено проносить, а также с распоряжением, обязывающим сдать такие предметы до прохода в суд. В список запрещённых предметов входят, в частности, оружие, колюще-режущие предметы, взрывчатые, ядовитые, радиоактивные вещества, а также средства, способные причинить вред здоровью людей.

Мужчина заявил, что у него с собой нет запрещённых вещей. Однако во время осмотра ручной клади судебный пристав обнаружил газовый баллончик. Посетитель пояснил, что носит его для самообороны и не считал его опасным при посещении суда.

В отношении гражданина составлен протокол об административном правонарушении по статье 17.3 КоАП РФ (неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов).

Ранее псковичка пыталась пронести в суд перцовый баллончик.

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