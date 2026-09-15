Мужчину госпитализировали после столкновения легковушки и самосвала в Пскове

Пассажир «Лады» пострадал в ДТП на улице Леона Поземского в Пскове
Столкновение самосвала и автомобиля Lada Granta произошло у дома № 115 на улице Леона Поземского в Пскове, пишет канал «Псковская сводка» в мессенджере MAX.
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Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ
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Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ
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Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ
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Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ
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Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 33-летний пассажир легкового автомобиля. Его госпитализировали в медучреждение.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, бригада медицины катастроф, спасатели АСС. Обстоятельства происшествия выясняются.
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