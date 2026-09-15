Псковичи отдали мошенникам 400 тысяч ради совместного просмотра кино и трудоустройства

12:21, 15 сентября 2026, ПАИ

Мошенники похитили у жителей Псковской области, в том числе Пскова и Великих Лук, сбережения, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

По данным полиции, в одном из случаев злоумышленники под видом юриста предлагали жителям региона помощь в трудоустройстве. Кроме того, махинаторы предложили потерпевшему в одном из мессенджеров «посмотреть фильм вместе».

В итоге жители области лишились около 400 тысяч рублей, они обратились за помощью в правоохранительные органы.

По этим фактам возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 158 УК РФ. Ведётся расследование.

Ранее сообщалось, что злоумышленники начали рассылать в российские компании письма под видом счетов на оплату, актов сверки, накладных и уведомлений о задолженности, чтобы вывести деньги со счетов организаций.