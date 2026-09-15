Жилой дом чуть не сгорел в Пскове из-за замыкания

09:46, 15 сентября 2026, ПАИ

Возгорание в жилом доме произошло на улице Харченко в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В кухне огонь повредил стену и межэтажное перекрытие. Причиной, предположительно, стал аварийный режим работы электрического оборудования и сетей из-за короткого замыкания.

На месте работали восемь специалистов МЧС России и три единицы техники. Жилой дом удалось спасти.

В ведомстве также напомнили о необходимости внимательно следить за состоянием электрооборудования и электропроводки. Кроме того, для раннего обнаружения возгорания в жилье следует установить автономный пожарный извещатель.