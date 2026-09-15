Жителю Великих Лук дали пять лет условно за хранение наркотиков

10:28, 15 сентября 2026, ПАИ

Жителя Великих Лук приговорили к условному сроку за незаконный оборот наркотиков, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что 30 апреля великолучанин нашёл на земле и присвоил себе для личного употребления наркотическое средство в крупном размере. Мужчина хранил его у себя до момента, когда наркотик изъяли сотрудники полиции в рамках оперативно-разыскного мероприятия.

В суде великолучанин полностью признал вину.

Великолукский городской суд признал его виновным в совершении преступления по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершённые в крупном размере). Ему назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года, а также с возложением определённых обязанностей.

Ранее суд приговорил великолучанку к тюрьме за торговлю наркотиками.