О видах пенсий, как они начисляются и кому положены – в интервью сенатора Елены Бибиковой

15:11, 08 августа 2020, ПАИ

Елена Бибикова, сенатор Совета Федерации от Псковской области, в беседе с ведущим ПАИ-live Александром Машкариным объяснила порядок начисления пенсий, рассказала о ежегодных индексациях и негосударственных ПФР, а также поделилась планами открытия социального городка в Пскове.

Ударное социальное полугодие

– Елена Васильевна, закончилась весенняя сессия Совета Федерации – расскажите об основных законопроектах, которые прошли в том числе и через ваш социальный комитет.

– Прежде всего мне бы хотелось отметить, что эта сессия была не совсем обычной. Почему? Потому что мы до конца марта работали в обычном режиме, а с апреля месяца в основном начали работать в онлайне, и только пленарные заседания Совета Федерации проходили в штатном режиме в здании Совета Федерации. Все остальные мероприятия проходили в дистанционном режиме. Что касается законотворческой работы, надо отметить, что в период весенней сессии всего проведено 16 заседаний, в том числе два внеплановых, и рассмотрено более 300 законов. В чём отличие последней весенней сессии от того, что было раньше? Многие законы принимались во исполнение предложений президента, правительства в связи с тем, что практически с конца марта вся страна ушла на карантин, было много законов, которые были направлены на поддержку как экономики, предпринимателей, так и граждан (это в том числе и выплаты пособий, и увеличение пособий по безработице). И даже последние заседания, которые проходили в июле, касались мер, направленных на поддержку и работающих граждан, и семей с детьми. В частности, я могла бы назвать некоторые последние законы, которые приняты. Это прежде всего закон, который предусматривает изменения в Трудовом кодексе и связан с увольнением работника в связи с ликвидацией организации. Так вот, принят закон, который предусматривает, что ни один работодатель в случае ликвидации предприятия, организации не имеет права отправить работника без того, чтобы произвести окончательно выплаты, включая выходное пособие.

– То есть сперва платит, а потом уже делает что хочет.

– Да, а потом уже идёт ликвидация. Более того, попутно внесены изменения в закон о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, который предусматривает, что в том случае, когда работодатель представляет документы на снятие с учёта организации, на её ликвидацию, в заявлении введена специальная графа, где предусмотрены расчёты с работниками данного предприятия. Это один из законов, который вступил в силу с 13 июля текущего года. Внесены изменения в законодательство по дистанционной работе – мы тоже об этом уже говорили, и неоднократно. Одним из соавторов выступил Андрей Анатольевич Турчак, наш сенатор. Закон также касается изменений в Трудовой кодекс, который определяет, что дистанционная работа может быть постоянная, а может быть временная, и основные нюансы, которые с этим связаны: возможность увольнения работника или оставления на работе и так далее, то есть прописаны основные моменты. Это тоже очень важно. Почему? Потому что ситуация была впервые в нашей жизни и для старшего поколения, и для более молодого поколения, но это не исключает (не дай бог, конечно), что может повториться такая ситуация, всевозможные карантинные мероприятия. А второе то, что период, связанный с ковидом, показал, что многие наши люди, особенно молодёжь, прекрасно работают и справляются с производственными поручениями и заданиями именно в дистанционном режиме. Поэтому полагаем, что такая форма работы будет востребована и будет продолжаться дальше.

– Такое ударное социальное полугодие получилось у наших законодателей.

– Да, оно социальное, причём в том, что касается работников, работающего населения. Есть и то, что связано с детьми. Уже август, сейчас, по всей вероятности, на работу практически вышли все. Но тем не менее принят ещё ряд законов, которые предусматривают защиту прав наших пенсионеров, к примеру. Так, совсем недавно была предпоследняя сессия, пленарное заседание, где был принят закон, который предусматривает, что пенсионерам, получающим пенсию по старости, инвалидности и по потере кормильца и имеющим долги, судебные исполнительные листы по кредитам либо другие долги, может быть предоставлена рассрочка на уплату этих долгов. Есть определённые условия: одно из них то, что сумма долга не превышает один миллион рублей; второе условие – доход пенсионера не превышает двух МРОТ (минимальных размеров оплаты труда), то есть порядка 25 тысяч; и третье условие то, что он не имеет недвижимого имущества. В этом случае пенсионер может обратиться в орган, выплачивающий пенсию (в Пенсионный фонд), и ему может быть предоставлена рассрочка на 24 месяца для уплаты тех долгов, которые у него есть. Это норма, которая касается защиты пенсионеров, попавших в трудную ситуацию. Наверно, назвала бы ещё один закон из последних: это то, что связано с индексацией пенсий. Как мы знаем и знают работающие пенсионеры (да и неработающие), пока пенсионер работает, индексация пенсии не проводится. Много вопросов возникало у так называемых приёмных семей. Семья взяла себе на воспитание ребёнка, ребёнок воспитывается в семье … Либо ребёнок, либо пожилой человек: кстати, сейчас приёмная семья для пожилых людей тоже получает всё более широкое распространение. Так вот, те семьи, те члены семьи, которые осуществляют уход, оказывают помощь на правах приёмной семьи, получают за это вознаграждение, и те, кто является пенсионером, не подлежат с 1 июля социальному пенсионному страхованию и, следовательно, имеют право на индексацию пенсии, то есть они получают вознаграждение от органов исполнительной власти за то, что осуществляют на возмездных условиях опеку. Они считаются неработающими, и им с 1 июля должны быть проиндексированы все пенсии как неработающим. Это тоже один из последних законов, которые рассмотрены, и закон, который принят в Совете Федерации. Также много законов принималось в части здравоохранения. Один из последних законов, я считаю, очень важен, в том числе для нашего региона: принят закон, который устанавливает, что для региональных и федеральных льготников будет единый регистр лекарственных препаратов, которыми они будут обеспечиваться.

– Больше не будет постоянных разночтений.

– Не будет разночтений – это одно, а второе – перечень региональных льготников, которые получают лекарства на региональном уровне, будет значительно расширен. Вот это уже одно из нововведений, которые совершенно недавно приняты. В целом принято более 300 законов, и большинство из них, конечно, те вопросы, которые касаются жизни непосредственно людей: как старшего поколения, как работающего, так и деток. Есть и другие законы, конечно. В частности, большой блок – это законы о бюджетном процессе плюс корректировки в закон о бюджете. Работа над законом о бюджете ведётся ежегодно, утверждается трёхлетний бюджет с последующими корректировками. У нас принимались законы по корректировке бюджета прошлого и текущего году, сейчас уже вовсю идёт работа над бюджетом 2021, 2022, 2023 годов.

– Всё это предстоит в осеннюю сессию?

– Да, в осеннюю. Но если говорить об осенней сессии буквально, Валентина Ивановна выступала на последнем заседании, подводила итоги: итоги внушительные…

– Давала задания на каникулы.

– Давала задания, конечно, как же без этого! Мы будем продолжать работу, безусловно, потому что рабочие группы у нас действуют даже в отпуске. Я так полагаю, что в ближайшее время будет создана рабочая группа по одному из законопроектов, над которым мы работаем. Наряду с законотворческой деятельностью ведётся очень большая работа по теме нашего социального комитета и того, что к моему ведению относится непосредственно: это многодетные семьи, жильё детям-сиротам, всё то, что связано с инвалидами, то, что связано с взысканием алиментов, дома-интернаты, системы долговременного ухода – это те вопросы, над которыми мы работаем в ежедневном режиме.

Поддержать спасателей демографии

– Я б назвал социальные комитеты в любом органе власти градообразующими, потому что через них проходит самая важная повестка для всех людей.

– Вы знаете, здесь первичное сложно определить. Экономика тоже имеет огромнейшее значение, потому что развитие экономики и социалка неразрывны. Но то, что касается социального комитета, – это темы, которые касаются каждого конкретного человека. Одна из тем, над которыми мы работаем,– это то, что необходимо принятие закона о многодетных семьях. Почему эта тема важна? Мы говорим о том, что важна демография, что нужна поддержка семей с детьми, у нас сегодня материнский капитал и на первого, и на второго, и на третьего ребёнка – уже в виде ипотеки (450 тысяч, да?). Президент об этом говорил, приняты законы. Мы считаем, что многодетная семья – это главный, наверно, источник для выравнивания демографии. Дети должны быть, дети должны расти, и дети должны расти в нормальных условиях. Но, к сожалению, на сегодняшний день нет единого закона о многодетной семье. Указ президента, который был принят в 1992 году, – там была совершенно другая эпоха, другое время. Так вот, был подписан указ президента, который предполагает, что каждый регион устанавливает свои правила в установлении статуса многодетной семьи и набор льгот, которые могут быть предоставлены. И мы прекрасно понимаем, что многое зависит от региональных возможностей. Так, например, все наши южные республики долго считали, что многодетная семья – это пять и более детей, у нас в регионе это трое детей и более. И набор льгот различный в разных регионах. Поэтому уже несколько лет стоит вопрос о том, что необходим один закон, который определит, кто относится к многодетным семьям. Это первое. Второе: многодетной семью как считать – по старшему ребёнку или по младшему?

– Старшему 18 – и всё, получается, не учитывается.

– Конечно! И всё, получается. Далее: если многодетная семья приезжает из одного региона в другой, то она может потерять статус – и начинай всё сначала. Поэтому сейчас проводится большая работа. Мы подготовили несколько вариантов проекта закона, идёт работа с Минтрудом, с правовым управлением. Над этой темой работаем: например, мы узнали о том, что на сегодняшний день вся Россия, все субъекты многодетной признают семью, когда в ней трое и более детей, причём все, кроме Москвы, считают, что многодетной семья будет только по старшему ребёнку. Понятно, с чем это связано: с набором тех льгот, которые предполагаются. Эта тема сегодня у нас в работе. Надеемся что мы рано или поздно всё равно найдём решения, будет ли это закон или поправки в отдельные законы. И в частности, пока закона нет, мы недавно внесли две поправки в федеральное законодательство. Один закон – о социальной помощи, где предусмотрено, что право на социальный контракт должны иметь семьи, в которых доход выше одного прожиточного минимума (сейчас по закону, если среднедушевой доход выше, люди права на соцконтракт уже не имеют). Второй проект закона: мы внесли поправку в проект об образовании, в котором прописали, что если ребята сдают экзамены в один вуз, то при прочих равных условиях (бывает так: у них одинаковый балл) преимуществом пользуются дети из многодетных семей. То есть мы пошли сейчас по пути преференции многодетным семьям до тех пор, пока не будет единого закона. Но надеемся, что появится норма, которая определит и статус, и либо основные льготы, либо полномочия на территории всей страны.

– Главное, чтобы многодетные от этого закона впоследствии выиграли.

– Вы знаете, сообщество многодетных семей достаточно дружное: оно все эти вопросы отслеживает, принимает участие и в обсуждении, и я думаю, что и в принятии решений. Поэтому надеюсь, что общими усилиями нам удастся этот закон – либо закон, либо другие нормативные акты – создать с тем, чтобы многодетные семьи реально почувствовали поддержку, независимо от того, в каком регионе они проживают – в более обеспеченном или менее обеспеченном.

Пенсионная молодёжь

– Вы сейчас затронули интересную тему: это взаимодействие между законодателями и общественными организациями. Как у вас выстраивается это взаимодействие?

– Мы достаточно неплохо общаемся с Союзом женщин России из общественных организаций.

– Наталья Алексеевна Никифорова – двигатель ещё тот!

– Да, Наталья Алексеевна! У неё много всевозможных идей, мы с ней в хорошем контакте. В том числе через неё обращаются и многодетные семьи. Общественная палата достаточно активна, участвует в обсуждении, в мероприятиях. Общество инвалидов – тоже: мы с ними работаем, причём проводили несколько мероприятий.

– С Мариной Борисенковой?

– Да, и Марина Борисенкова, и общество глухих и слепых. И Союз пенсионеров России, конечно! Союз пенсионеров России, который возглавляют Мельничук Светлана Андреевна и Косенкова Елена Александровна.

– С чем у нас проблем в Псковской области нет, так это с активными женщинами.

– Союз пенсионеров – не просто активные женщины! Общественное движение людей старшего поколения настолько важное, я считаю, и настолько нам повезло, что у нас есть такие люди, которые заинтересованы! Они в этом году выиграли президентский грант. Столько у них идей замечательных! Мы достаточно плодотворно, продуктивно работаем с Андреем Михайловичем Царёвым: он представитель Общественной палаты Российской Федерации, и в отношении того, что связано с проблемами детей-инвалидов (сопровождаемое проживание и так далее), у нас с ним очень тесный контакт. Через него мы выходим уже на Союз матерей, на семьи, где есть детки-инвалиды, – с ними тоже очень тесное взаимодействие. Если говорить в целом, неохватное не охватить, безусловно. Всё-таки я в большей мере, конечно, работаю с пожилыми людьми, и пенсионное законодательство и создание системы долговременного ухода – это то, чем мы занимаемся. Многодетные – это одно, а второе – пожилые люди: здесь тоже очень много направлений работы – это прежде всего активное долголетие. Если говорить о пожилых, то в целом их можно разделить на две большие группы. Одна, самая большая, – это те люди, которые вышли на заслуженный отдых, но у них много энергии, и они хотят быть реализованными, кому-то помочь. Например, это «серебряное волонтёрство», что есть у нас в регионе, да? Это одна большая группа наших пенсионеров. Ну и вторая – она меньше, но тем не менее тоже есть: это те люди, которые нуждаются в постоянном уходе. И здесь тем тоже очень много, над ними мы работаем и в Совете Федерации, и с нашей социальной защитой. В частности, например, создание приёмных семей для пожилых людей.

– У нас в регионе есть такие?

– О чём идёт речь? Жизнь есть жизнь, и, бывает, случается так, что пожилые люди оказываются одинокими в силу различных причин. И они начинают нуждаться в постоянном уходе: либо в постоянном, либо в эпизодическом уходе, когда к ним должен кто-то прийти и помочь. Может, кому-то просто поговорить надо, потому что тоска и одиночество – самый, наверно, страшный враг человеческой жизни: человек уходит в уныние, болезни. Поэтому принята и программа «Старшее поколение», и стратегия действий в интересах граждан старшего поколения, и в национальном проекте, который мы сейчас реализуем, предусмотрено создание системы долговременного ухода. Так вот, люди, поддерживающие активное долголетие, скажем пенсионная «молодёжь», – это наш Союз пенсионеров и, может быть, Совет ветеранов. Люди активно занимаются, у них есть кружки, «Университет третьего возраста», масса всевозможных мероприятий – и с чаем, и без чая.

– Раньше тимуровцы приходили к бабушкам – теперь бабушки приходят к тимуровцам.

– Вы знаете, это очень важно. И почему «серебряное волонтёрство» – это важно? Когда человек уходит на пенсию, всё равно у него есть потребность в общении. И когда он понимает, будучи на пенсии, что он кому-то нужен, приходит к тому, кому тяжелее, кто прикован к постели, и может пообщаться с ним, помочь, поговорить – это очень важно. Что касается тех людей, которые нуждаются в уходе, здесь есть несколько видов помощи: есть система долговременного ухода, когда социальный работник приходит к пожилому человеку домой и ему помогает; есть приёмная семья. Я очень благодарна губернатору Михаилу Юрьевичу Ведерникову и нашей социальной защите: буквально в этом году в Псковской области принят закон о приёмной семье. По сути, приёмные семьи есть уже по всей России, во всех регионах. Там приводят данные, что в 70 с лишним регионах эти приёмные семьи есть. В чём заключается приёмная семья, что это такое? Если у человека, который нуждается уже в постоянном уходе, никого нет, его, как правило, отправляют в социальное учреждение – дом-интернат, куда наши старики едут с большой неохотой. Ну понятно: вырывают из родного дома, куда-то отправляют, там всё-таки распорядок – всё равно считается казенный дом, и с радостью никто это не воспринимает. Так вот, приёмная семья предполагает, что вместо того, чтоб этот человек был помещён в дом-интернат, его забирают соседи или кто-то другой. Он может жить в своём доме, к нему могут прийти. То есть люди берут к себе пожилого человека, и за то, что они берут его к себе, из регионального бюджета им выплачивают материальное вознаграждение.Это очень важно. Я не скажу, что это массово происходит, но на селе, особенно в сельской местности, эта тема существует. Я думаю, что она совершенно правильная и у нас в области приживётся. Человек живёт последние годы, последние дни в своей привычной обстановке, у него рядом могилы родных, для него это родные места – это очень важно. Приёмная семья – это институт, который сегодня развивается, скажем так. Когда в период пандемии мы готовили предложения для правительства, то прописали как одно из предложений, что необходим единый на федеральном уровне закон о приёмной семье. Потому что в разных регионах по-разному. Допустим, в некоторых регионах пенсионеры могут взять пенсионера в приёмную семью – в нашем регионе пенсионера могут взять к себе только трудоспособные граждане. Ещё одна тема, связанная с пожилыми людьми, – это тема частных пансионатов, частных домов интернатов. На сегодняшний день социальные услуги в виде помещения в дом-интернат предлагаются не только государственными организациями и теми организациями, которые включены в регистр социальной защиты, но и частными. Особенно распространены они вокруг больших городов. Частный дом сдаётся в аренду, там восемь комнат – туда принимается восемь пожилых людей. И это помещение, в общем-то, закрыто для проверок, для того, чтоб посмотреть, как там люди живут, что там творится. Не так давно в Красногорске был пожар – людей выбрасывали со второго этажа. Поэтому у нас сегодня стоит задача – и мы эту работу проводим совместно с Минтрудом – сделать так, чтобы был доступ в эти учреждения, чтоб могли прийти пожарники, соцзащита. Потому что во многих случаях в эти учреждения идут совершенно одинокие старики. У них нет никого дома, они одни жить не могут, а там предложение: приезжайте, мы будем тут за вами ухаживать, накормим вас и так далее. Но ни в одном учреждении фактически не оказывается медицинская помощь, они на сегодняшний день вне правового поля. Поэтому это тема, над которой мы работаем и надеемся, что она будет решена в ближайшее время. В общем, тем очень много.

Метров мало и на всех их не хватает

– К нам идёт масса обращений по поводу детей-сирот, которые выходят из детских домов и не имеют жилья: им его не могут предоставить. У нас в регионе эта серьёзнейшая проблема существует. В чём она заключается? До 2013 года была такая практика: детям давали любое жильё.

– Вот тебе сарайчик – живи.

– Вот тебе, живи. Не хочешь – как хочешь, твои проблемы. В 2013 году была принята норма закона, в соответствии с которой детям-сиротам должно быть предоставлено отдельное жильё. Причём это обязанность субъекта: жильё детям-сиротам предоставляется за счёт средств региональных бюджетов с поддержкой из федерального бюджета. У нас 2 346 человек состоит в очереди, чуть более двух тысяч, и очередь двигается очень мало, потому что своих бюджетных средств недостаточно. Поэтому мы в течение последнего года активно этой проблемой занимаемся. Поручение давалось в прошлом году при формировании бюджета Силуанову…

– Федеральный бюджет?

– Да, чтобы федеральный бюджет увеличил субсидирование регионам на решение этих вопросов. В начале года мы заслушивали Министерство просвещения, которое регулирует эти вопросы, и прошла информация о том, что десять регионов, включая нашу Псковскую область, включили в список тех регионов, которым будет выделена дополнительно материальная поддержка: наша область была заявлена в объёме 215 миллионов. Это было в январе, в марте было продолжение. В начале июля губернатор Михаил Юрьевич отправил письмо министру просвещения, мол, «коллеги, ускорьте приход этих денег». Опять тишина. Мы в середине июля провели совместное совещание в Государственной Думе, депутаты Госдумы и Совета Федерации, был замминистра просвещения, замминистра финансов, которые сказали: «Всё, в течение 10 дней деньги будут». Но, к сожалению, на сегодняшний день…

– Десять дней прошло, да?

– Не десять – и двадцать прошло. Документы пока на согласовании, поэтому очень надеемся, что деньги придут – хоть частично снизим очерёдность. Потому что, к сожалению, очень многие дети-сироты, не дождавшись жилья в обычном порядке, идут в суд, и потом очередность реализуется только по судебной очереди, по решениям суда, а остальная вообще стоит. Проблема серьёзнейшая. Но, по крайней мере, я выступала на предпоследнем заседании Совета Федерации с предложением поручить комитету по бюджету, нашему профильному комитету при формировании бюджета взять под особый контроль вопрос о выделении дополнительных ресурсов на будущий год для решения проблемы приобретения жилья для детей-сирот. Будем вместе с администрацией пытаться ускорить этот процесс.

– Ну да, уже начинается второе полугодие, и это критично.

– Причём эти деньги были заявлены, регион об этом знал, после совещания в Госдуме губернатор проинформировал, что пообещали переслать в течение 10 дней, письмо губернатор отправил – и опять не всё согласовывается. Будем надеяться, что совместными усилиями удастся деньги привести в регион.

– Так было в своё время, может быть, и сейчас это есть, когда частными лицами заключался некий договор на обслуживание пожилых людей, которые отписывали им за это своё имущество – квартиру. И было довольно много разного рода скандалов, когда эти люди выселяли старика в худшие условия, квартиру переписывали на себя и так далее. Как сейчас с этим?

– Это совершенно другое поле. В принципе, это договор пожизненной ренты, в гражданско-правовом поле он существует. Но у нас в регионе за сколько лет работы (а работаю достаточно давно) о таких случаях я не слышала. Сейчас люди крайне осторожны, в том числе и пожилые. Я начала говорить о том, что в программе нацпроекта «Демография» предусмотрено создание системы долговременного ухода. Мы определились с Минтрудом, что в октябре будем проводить большую площадку по данной теме. На самом деле тема замечательная. Чем она замечательная? На сегодняшний день социальное обслуживание людей происходит только в заявительном порядке, то есть пока сам не заявишься, никто тебя знать не будет. Но сейчас наметился переход: в регионах, где реализуется пилотный проект, действует выявительный порядок. Если только человек старше 65 лет обращается в медицинское учреждение, оно сразу даёт данные, заполняет анкету и отправляет её в органы социальной защиты. Это может быть и почтальон, который принёс пенсию домой и видит, что там бабушка или дедушка уже в состоянии, когда не совсем всё понимает, не может себя обслужить. Почтальон передаёт информацию в социальную защиту. Социальный работник приходит на дом к этому человеку и фактически даёт оценку, какая помощь этому человеку нужна: нужно ли прийти два раза в неделю и принести продукты питания, лекарства, нужно ли помочь с уборкой, либо нужна ежедневная сиделка. Там сиделка предусмотрена: ежедневно четыре часа в день за счёт средств бюджета (если пенсия маленькая). И, в общем-то, речь о том, что человека с тех пор, когда он начинает нуждаться в помощи, сопровождают пожизненно и предлагают те виды поддержки, которая нужна этому человеку. Я видела это в Рязанской и в Новгородской областях. Эта тема замечательная, но требует очень большого вовлечения финансирования. Буквально год назад позиция Министерства труда была следующая: эти расходы должны идти за счёт средств региональных бюджетов.

– Такие регионы, как наш, позволить себе не могут, конечно.

– Это нереально для нашего бюджета. Почему? Потому что там предполагалось значительное увеличение кадрового состава. Если мы говорим о сиделках, то, конечно, социальный работник будет обслуживать не 8 и не 16 человек, а всего два человека. Поэтому сейчас новое руководство Министерства труда работает над этим вопросом. Мы тоже эту тему отрабатываем вместе с фондом «Старость в радость» (кстати, это организация, которая начинала действовать в своё время в Псковской области, а сейчас Елизавета Алескина входит в Президентский совет по делам пожилых людей). Будем работать дальше. В октябре у нас большое мероприятие – круглый стол, мы подводим итоги пилотного проекта и будем думать, что делать дальше, потому что нужно либо увеличение финансирования, либо какие-то другие варианты. То, что предусмотрено в рамках создания системы долговременного ухода, – это хороший шаг вперёд в деле оказания поддержки пожилым людям.

– В общем, много вещей, которые предстоит разрабатывать, принимать. Так понимаю, что в нашей стране постоянно происходит какое-то хорошее движение в пользу граждан, просто не всегда это заметно по разного рода причинам. Но пандемия коронавируса – она стимулировала, что ли…

– Она выявила, проявила болевые точки. Даже то же обслуживание на дому – там появился ряд вопросов, по которым мы тоже дали предложения. Поэтому я ещё раз повторю, в осеннюю сессию предстоит очень большая работа: много вопросов, которые предстоит решать.

Один МРОТ – один балл

– Сейчас в России разные виды пенсий: есть страховая пенсия, государственная страховая пенсия и накопительная пенсия.

– Ещё социальная, да.

– И люди часто путаются, что это за пенсии, как каждая из них индексируется, на какую из этих пенсий он влияет сам, на какую из этих пенсий, условно говоря, отчисляет средства работодатель. Давайте буквально по полочкам разложим.

– Я бы вообще всё пенсионное обеспечение разграничила на большие две части. Первая – это то, что финансируется по линии Пенсионного фонда, то есть то, что идёт в социальные, страховые, государственные пенсии. Второе – пенсии силовикам: здесь есть свои пенсионные выплаты, назначения военнослужащим, МВД, ФСБ, прокуратуру и так далее, то есть там пенсия назначается по линии силовых структур, это пенсия за выслугу лет, за службу в этих органах. Мы их сегодня касаться не будем. Что касается остальных пенсий, то самая большая группа наших граждан Российской Федерации (у нас сегодня более 40 миллионов пенсионеров) – это получатели страховых пенсий по старости. Что такое страховая пенсия по старости? Это пенсия, которая назначается по достижении определённого возраста (раньше это было 55-60 лет, сейчас этот возраст повышен). То есть достижение общеустановленного пенсионного возраста – это первое требование. Второе требование – это наличие определённого страхового стажа (к 2025 году этот стаж будет составлять не менее 15 лет). И ещё появилось новое требование, третье условие для назначения пенсии – это наличие пенсионных коэффициентов, которое вызывает массу вопросов. Мало кто понимает, что же такое пенсионный коэффициент, а их надо не менее 30 к 2025 году для того, чтобы пенсию назначили. Что касается возраста – здесь всё понятно: есть градация повышения пенсионного возраста. Мы знаем, что мужчины у нас будут уходить в 65, женщины – в 60 лет. Что касается страхового стажа, здесь тоже более-менее понятно, потому что страховой стаж – это тот трудовой стаж по записям в трудовой книжке до 2002 года (с 2002 года трудовая книжка не очень большое значение имеет, потому что в страховой стаж включаются только те периоды, о которых есть данные в Пенсионном фонде и в течение которые уплачивались страховые взносы). Ну и плюс некоторые страховые периоды. Здесь хотела бы обратить внимание: это служба в армии (она включается в стаж для назначения пенсии на общих основаниях как нестраховой период), это время ухода любого родителя за ребёнком до полутора лет, но в общей сложности не превышающее шести лет, это время, когда человек получал пособие по безработице, время, когда человек был осуждён и реабилитирован, время проживания женщины с мужем-военнослужащим там, где она не могла работать, и так далее. Эти периоды включаются в стаж для назначения пенсии. Что касается пенсионных коэффициентов, то для понимания, что такое пенсионный коэффициент, могу сказать так: если человек получает заработную плату в размере одного МРОТ, то это один коэффициент с небольшим.

– 12 тысяч – это один МРОТ.

– Это один МРОТ, один коэффициент и один балл (чуть более: там 1,12, по-моему). Если у тебя зарплата размером в три МРОТ, то есть 36-37 тысяч, то ты зарабатываешь почти четыре балла в год. Достаточно просто рассчитывается. Причём за нестраховые периоды также начисляются пенсионные коэффициенты. Так, год службы в армии – это 1,8 пенсионного коэффициента. Это то, что касается страховых пенсий по старости: наличие стажа, пенсионных коэффициентов плюс достижение возраста. Что касается социальной пенсии, то она назначается тем, у кого нет стажа либо нет пенсионных коэффициентов: не работал человек всю жизнь – что он получит? В своём законном возрасте он не получит ничего, а через пять лет приобретёт право на социальную пенсию: это пенсия, которая не зависит ни от стажа, ни от наличия коэффициентов пенсионных. Нет стажа – назначается социальная пенсия, но на пять лет позже общеустановленного срока.

– То есть не в 60-65, а 65-70.

– 65-70 – это для тех людей, которые никогда не работали. Минимальный размер пенсии, как правило, определяется уровнем прожиточного минимума, который установлен в регионе. Вот основные три вида пенсий. Есть и четвёртый – государственная пенсия. Чем он отличается от страховых? Государственная пенсия назначается определённым категориям, например инвалидам Великой Отечественной войны, инвалидам, которые получили травму в армии, вдовам погибших военнослужащих. Независимо ни от каких условий им назначается пенсия. Причём некоторые категории, например вдовы погибших военнослужащих, могут получать две пенсии: как пенсию по потере кормильца, так и пенсию по старости. Ну и наконец, накопительная пенсия. В основном наше работающее население, сегодняшняя молодёжь будут иметь право на два вида пенсии: на страховую пенсию (в рамках обязательного пенсионного страхования) и накопительную – тоже в рамках обязательного пенсионного страхования, но накопительная пенсия назначается при условии, что человек приобретает право на страховую (имеется общий стаж и коэффициенты) и что у него есть отчисления на его лицевом счёте именно на накопительную пенсию.

– То, что он сам на этот счёт положит, нет?

– Нет. В рамках обязательного пенсионного страхования до 2014 года перечислялись страховые взносы, которые работодатель начисляет на вашу заработную плату: 10 % определялось на страховую пенсию, а 6 % – на накопительную. Так вот, если там деньги появились в рамках обязательного пенсионного страхования, то эта сумма и пойдёт вам для выплат, для назначения накопительной пенсии. Либо то, что сам накопил, но это уже несколько другой вид: это добровольное пенсионное страхование, которое уже не зависит от работодателя, он его не формирует – только вы формируете данный вид пенсионного обеспечения. Поэтому, чтоб было понимание, в подавляющем большинстве у нас основной источник дохода для пенсионера – это, конечно, страховая пенсия по старости, наличие стажа и наличие пенсионных коэффициентов.

– В общем, работать надо.

– Работать надо.

– Как вообще человек может повлиять на увеличение своей пенсии вне зависимости от работодателя?

– Это может быть добровольное пенсионное страхование. Хотя я из опыта знаю, что добровольное пенсионное страхование в основном существует только в корпоративных организациях-монополистах, такие как железная дорога, энергетики: они имеют свои негосударственные пенсионные фонды и проводят добровольное перечисление. А что касается конкретного человека, то, конечно, для размера пенсии имеет огромнейшее значение белая заработная плата. Если человек работает с серой зарплатой, то там пенсии, конечно, не будет, даже право можно не приобрести. Продолжительность работы с белой заработной платой, с официальной, скажем так, – это влияет. На размер пенсии влияет наличие иждивенцев к моменту достижения пенсионного возраста. Вот, наверно, и всё, других механизмов нет.

Чтоб не «теряли» пенсии

– Как негосударственные пенсионные фонды сейчас встроились в общую пенсионную систему Российской Федерации? Есть ли за ними какой-то контроль?

– До 2014 года у нас негосударственные пенсионные фонды работали кто как мог. Их было достаточно много, по-моему, 167 негосударственных пенсионных фондов. Хотя формально вроде как кто-то за ними присматривал, но фактически бывали такие случаи, что пенсионные фонды терялись, деньги выводили. Там работали финансисты-профессионалы, которые фактически могли вывести деньги из одного фонда в другой, в третий и вообще в итоге потерять – такие случаи были. Начиная с 2014 года, с момента, когда произошла заморозка пенсионных накоплений… Что значит заморозка? Страховые взносы – 10 + 6 %: на страховую пенсию до этого шло 10 %, и 6 % – на накопительную. После фактически все страховые взносы – 16 % – пошли на страховую пенсию. Начиная с 2014 года Центральным банком была введена система контроля, достаточно жёсткая, было проведено лицензирование. На сегодняшний день контроль существует, более того, существует страхование тех средств, которые перечисляются в негосударственные пенсионные фонды, и, в принципе, любой человек, который имеет накопительную пенсию (ещё раз повторюсь, это 1967 год рождения и моложе, те, кто начал работать до 2014 года), сегодня может свои средства перевести из одного НПФ в другой, но не чаще одного раза в пять лет. Почему один раз в пять лет? Потому что это определённая инвестиция, какой-то период, который позволяет прибыльно или не прибыльно…

– Длительные портфели?

– Длительные портфели, поэтому норма существует. Контроль есть, безусловно. Ежегодно публикуется информация о доходности данных негосударственных пенсионных фондов. На сегодняшний они работают, но они, конечно, заинтересованы в том, чтоб средства поступали и дальше. Сейчас идёт работа по совершенствованию законодательства в части накопительных пенсий, но пока ни один проект мы не рассматривали, не изучали.

– Но они поступают?

– Центральный банк не так давно дал свои предложения, но официально пока к обсуждению мы не приступали. Обсуждений официальных не было, заключений Минтруд не давал, поэтому пока всё ещё в режиме неопределённости, скажем так.

Индексировать в любом случае!

– Сейчас в Конституции, в поправках, закрепляется индексация не реже одного раза в год в обязательном порядке. Каков вообще механизм выстраивания этой индексации?

– Здесь много вопросов. В период обсуждения Конституции задавали такой вопрос, что ведь и раньше индексация была прописана в законе. Но вся ежегодная индексация пенсии была увязана именно с поступлением средств в Пенсионный фонд Российской Федерации.

– Есть деньги – будет индексация, нет денег – извините.

– Да конечно, конечно! И, по-моему, было даже два периода на моей памяти, когда индексация не производилась, хотя в законе была прописана. Так вот, на сегодняшний день в Конституции чётко прописано, что должна быть ежегодная индексация, причём не просто ежегодная, а не реже одного раза в год.

– Может быть и чаще?

– Может быть и чаще (дай-то бог, чтоб оно было) либо одна. Следует отметить, что по пенсионному закону индексация страховых пенсий предусматривалась 1 февраля ежегодно. Кстати, и страховые пенсии, и социальные, и накопительные – все индексируются по-разному. Страховые по закону были прописаны с 1 февраля, и так эта норма и есть, но потом была внесена поправка, что ежегодно пенсии будут индексироваться на уровень не ниже инфляции с 1 января. И более того, в бюджете на трёхлетку прописана индексация: с января 2020 года, с января 2021-го и с января 2022-го она уже прописана. Поэтому то, что прописали в Конституции, означает, что как бы ни сложилась экономическая ситуация, какие проблемы бы ни были, индексация пенсий будет проводиться ежегодно не реже одного раза в год. Это очень важная, я считаю, поправка, и она гарантирует то, что эта индексация будет проходить.

– В этом году будет индексация по этой поправке?

– В этом году индексация была с 1 января: мы пенсии проиндексировали на 6,6 %.

– Может быть, обнулили и надо снова проиндексировать, нет?

– Нет. Индексация была проведена на уровень выше инфляции: по прошлому году инфляция была чуть менее 4 %, пенсия проиндексирована на 6,6 %. И когда просчитывали индексацию на ближайшие пять лет, то предполагалось, что сумма индексации будет не менее одной тысячи рублей в среднем. Конечно, у кого пенсия побольше, допустим 20 тысяч пенсия, 6 % – это будет больше, у кого меньше – она будет несколько меньше. Но хотелось бы отметить, что в прошлом году была внесена поправка в закон о том, что если пенсия не достигает прожиточного минимума (а у нас в регионе почти 20 тысяч человек таких, у которых страховая пенсия не достигает прожиточного минимума), установленного в регионе, индексация проводится сверх этой суммы. Раньше индексацию пенсионеры не видели, а теперь сумма доводится до прожиточного минимума и сверх этого даётся индексация.

Взаимная польза

– О пенсионерах и пожилых людях, которые не могут за собой поухаживать: в Пскове уже несколько лет идёт строительство социального городка, в этом году средства снова выделены, и началось движение на стройке. Расскажите, что там происходит. Были на стройплощадке?

– Да, конечно! Когда-то в своё время (по-моему, это был 2014 или 2015 год), когда начинали строительство, мы там камень закладывали в основание.

– 2014 год. Да, времени уже прошло довольно много.

– На самом деле в течение, по-моему, двух-трёх лет средства не выделялись, но была проведена очень большая работа: губернатор отработал эту тему, мы вместе выходили на Министерство труда… Почему проблемы возникли, почему прекратили финансирование? Потому что по каким-то соображениям Минтруд решил, что это строится просто социальное жильё, то есть не жильё для пожилых людей в том виде, как мы предполагали, что это будет место, где человек будет получать помощь постоянно, потому что он нуждается в уходе. Но нам в прошлом году удалось доказать, что всё-таки это учреждение, которое будет предназначено для создания нормальных условий проживания для тех людей, которые нуждаются в уходе, в рамках создания системы долговременного ухода. Соцзащитой и нашим строительным управлением была проведена огромнейшая работа: они провели переоценку, корректировку проекта. И в итоге наш регион включили в бюджетную роспись: там более 400 миллионов рублей на достройку. Но в связи с тем, что деньги опять-таки были выделены позже, чем хотелось бы того, как и с жильём для детей-сирот, в этом году проведена корректировка и организован конкурс на продолжение строительства социального городка. Конкурс выиграла не наша организация, к сожалению: это ростовская компания, они сейчас приступили к работе. Работает камера, и можно в любое время, даже сейчас, посмотреть, как там идёт работа. А она продолжается. Я думаю, что мы в течение ближайших недель посетим социальный городок, посмотрим, потому что я видела соцгородок на этапе, когда он был заморожен. В общем-то, и деньги большие вложены, и средства Пенсионного фонда были выделены, но сейчас по последней корректировке намечено, что строительство будет продолжаться в течение текущего и следующего года, в 2022 году строительство должно быть завершено. Конечно, комплекс по задумке очень хороший. Во-первых, он в черте города, да? Во-вторых, там рядышком находится детская деревня SOS, есть возможность общения и детей, и людей старшего поколения – это же очень важно! Отдушина, скажем, для взрослых – дети, для детей тоже полезно было бы там в качестве гостей находиться. Поэтому надеюсь, что мы дождёмся окончания строительства и даже посмотрим, как будут заселяться первые жители этого городка.

– А вдруг это будет раньше 2022 года?

– Я только за! Работа проведена колоссальная, там очень много сделал и губернатор, и приезжал сюда бывший министр, потом с деньгами опять отказали, потому что не так посмотрели на документ… Очень большая работа проведена нашей областной администрацией по приведению документов в соответствие. Поэтому надеемся, что совместными усилиями эти деньги никуда не уйдут и городок будет достроен.