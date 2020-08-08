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Общество

Какие породы котов больше всего любят россияне

Фото из Instagram.

Какие породы больше всего любят россияне, во Всемирный день кошек – 8 августа агентству городских новостей «Москва» сообщила президент Международной фелинологической ассоциации Елена Шевченко.

Жители нашей страны чаще всего в качестве домашних любимцев выбираю кошек мейн-кунов, британцев, сибирских и бенгальских кошек. Спецалист также объяснила, почему россияне выбираю именно эти породы. 

«Британская порода кошек одна из самых популярных среди россиян, потому что они похожи на плюшевых мишек. По-прежнему популярны мейн-куны, потому что большие, а русский человек любит больших кошек. Сибиряки традиционных окрасов тоже одни из самых популярных: они большие, нарядные, красивые и несложные в содержании. По-прежнему популярны бенгальские кошки, потому что они выглядят как дикое животное, у них гладкая шерсть с красивыми пятнами», – сказала Шевченко.

Также в России пользуются спросом ориенталы и сфинксы, скоттиш-фолды. Кроме того, эксперт  заметила, что во время самоизоляции жители России чаще приобретали кошек, чем в обычное время.

«По данным нашего клуба, я могу сказать: действительно, кошек покупали чаще в период самоизоляции, чем в обычной период, потому что человеку хотелось иметь какую-то часть природы, кого-то, с кем можно пообщаться, поиграть. Кошку очень удобно содержать», – пояснила Шевченко.

Как известно, коты – источник хорошего настроения и бесконечных мемов в интернете. Жители Псковской области в последние месяцы с интересом наблюдают за питомцем митрополита Псковского и Порховского Тихона по имени Владыка. Аккаунт кота породы мейн-кун в Instagram уже насчитывает более 5 тысяч подписчиков, которые лайкают и комментируют забавные фото и видеоролики. Кот митрополита отвечает на вопросы читателей, для него сам владыка Тихон играет на пианино Бетховена, кормит из рук, а кот позволяет себе спать на столе и на каждом фото выглядит так, как будто он главный обитатель и хозяин Псково-Печерского монастыря. Подписчики аккаунта назвают питомца митрополита «суперкотом» и «очень фотогеничным».

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