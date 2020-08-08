Митьки обновили сцену в печорских Митковицах
Фотографиями процесса поделился на своей странице в Facebook художник Александр Бушуев.
«Сегодня с Митей решили расписать сцену», – сообщил Александр Бушуев о совместном творческом процессе с Дмитрием Шагиным, который, как известно, дал имя группе художников «Митьки» и является её идейным вдохновителем.
Сцена, которую преобразили два известных митька, находится в деревне Митковицы Печорского района, в неофицальной митьковской столице.
В этом году после снятия некоторых ограничений на проведение массовых мероприятий она вновь собрала молодых и именитых гостей на Митковицкий фестиваль. Среди гостей мероприятия были замечены певец Ян Осин, депутат Государственной Думы Александр Васильев, поющий священник Анатолий Першин.