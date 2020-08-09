Убивший ребёнка в Дагомысе медведь сидел в установленном без разрешения вольере

23:24, 08 августа 2020, ПАИ

Следственный комитет выяснил, что вольер в Дагомысе, где медведь напал на ребёнка, был организован без каких-либо разрешений, пишет RT.

Трагедия произошла 4 августа. По данным СК, ребёнок подошёл к вольеру, «где медведь, просунув в зазор между металлическими решётками лапу, схватил ребёнка и затащил в вольер. В результате причинённых травм ребёнок скончался на месте». Трагедия произошла на территории конноспортивной школы в Краснодарском крае. Его собственник сразу после случившегося рассказывал, что 11-летний мальчик перелез через двухметровую сетку с колючей проволокой и сам «начал медведей доставать».

Сдедственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти ребёнка, а мэр Сочи поручил проверить все базы отдыха на соответствие выданным паспортам безопасности.