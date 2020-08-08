Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор умер от коронавируса

16:38, 08 августа 2020, ПАИ

Митрополит Кубани скончался сегодня от осложнений, вызванных коронавирусом, - сообщают РИА Новости со ссылкой на официальный сайт митрополии.

Митрополит Исидор (в миру Кириченко Николай Васильевич) родился 25 мая 1941 г. в пос. Веймарн Кингисеппского района Ленинградской области. Являлся иеродиаконом, настоятелем, епископом, архимандритом, митрополитам - служил в Ленинградской, Новгородской, Архангельской, Мурманской областях. За деятельность во благо Святой Христовой Церкви председатель Высшего общецерковного суда имеет множество наград. Об этом рассказывают на сайте Свято-Екатерининского Кафедрального собора Екатеринодара.

В одном из храмов на Кубани в 2017 году священник освящал икону, которая, по преданию, была впервые явлена в Пскове. Речь идет об образе Божией Матери «Призри на смирение», спасшей псковичей от моровых поветрий и вторжения врага в 15 веке.