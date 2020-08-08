Общественники проверили детские игровые площадки Пскова

18:15, 08 августа 2020, ПАИ

​

В акции приняли участие Совет отцов, «Молодёжка ОНФ» и член Общественного совета при региональном управлении МВД Саид Дукаев.



Всероссийская акция «Безопасность детства» позволила проконтролировать состояние детских площадок на Завеличье, в Лисьих горках, на улице Металлистов, сообщают в УМВД России по Псковской области. Проверяющие определяли безопасность игрового и спортивного оборудования. Общественники пообщались с горожанами для того, чтобы исправить все недочёты.

«Мы призываем всех неравнодушных псковичей принять активное участие в выявлении и устранении дефектов игровых комплексов. Совместными усилиями мы сможем поддерживать хорошее состояние детских игровых площадок», – обратился к горожанам Саид Дукаев.