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Полиция рассказывает псковичам, как уберечь велосипеды от кражи

Не оставлять двухколёсный транспорт без присмотра, использовать велозамки и тросы советуют горожанам в УМВД по Псковской области.

В ведомстве подчёркивают: с приходом летнего сезона злоумышленники чаще всего похищают велосипеды, оставленные в подъездах домов и на улицах. Безопаснее хранить велосипеды дома. Если же кража произошла, не стоит теряться. Важно быстро сообщить в органы время и место преступления, приметы пропажи и возможных подозреваемых.

Напомним, ПАИ сообщало о том, что 6 августа в полицию с заявлением о краже обратились сразу два местных жителя – 43-летний пскович и 32-летняя женщина. Их велосипеды исчезли из подъезда жилого дома на улице Некрасова.

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