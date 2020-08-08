Большой и Мариинский театр ушли на карантин

19:28, 08 августа 2020, ПАИ

Часть артистов Большого и Мариинского театров в Москве и Санкт-Петербурге ушли на карантин по коронавирусу, сообщил РБК соссылкой на источники, близкие к театрам.

Отмечается, что в труппе Мариинского театра заболело много артистов. В театре шли интенсивные репетиции, а также проходили спектакли.

В балетной труппе Мариинки ходит сообщение, из которого следует, что 8 августа отменяются большинство занятий. Отменены репетиции спектакля «Жизель» и все сольные репетиции. Не занятых в спектаклях артистов просят не приходить в театр.

В Большом театре, сообщает источник, COVID-19 заболела одна артистка, из-за чего 59 человек (актеров и пианистов) по предписанию Роспотребнадзора отправили на карантин, которые до этого активно репетировали постановки. РБК в пресс-службе Большого театра подтвердили, что заболела артистка балета. «Пока ее результат мы не знаем. Все, кто с ней контактировал, тоже сдали анализы и находятся дома на карантине. А репетициями занимаются те, кто с ней не общался», — рассказали в театре.



Московским театрам разрешили возобновить работу с 1 августа, однако часть из них отказалась начинать работу. Директор Большого театра Владимир Урин сообщал, что театр планирует открыться с 15 сентября.



В Псковской области пока работа театров, кинотеатров и бассейнов под запретом. ограничения в связи с коронавирусом продлены до 15 августа.

