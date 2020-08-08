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Общество

Легковой автомобиль и фура столкнулись под Пустошкой. ФОТО

  • ДТП под Пустошкой
    Фото: газеты «Красный маяк»
  • ДТП под Пустошкой
    Фото: газеты «Красный маяк»
  • ДТП под Пустошкой
    Фото: газеты «Красный маяк»
  • ДТП под Пустошкой
    Фото: газеты «Красный маяк»
  • ДТП под Пустошкой
    Фото: газеты «Красный маяк»
  • ДТП под Пустошкой
    Фото: газеты «Красный маяк»
  • ДТП под Пустошкой
    Фото: газеты «Красный маяк»
  • ДТП под Пустошкой
    Фото: газеты «Красный маяк»

Днем, 8 августа, произошло дорожно-транспортное происшествие под Пустошкой Псковской области, передает корреспондент газеты Опочецкого района «Красный маяк». 

На трассе столкнулись легковой и грузовой автомобили. Информация о пострадавших и  деталях ДТП уточняются. 

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