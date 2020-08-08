Легковой автомобиль и фура столкнулись под Пустошкой. ФОТО
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Фото: газеты «Красный маяк»
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Фото: газеты «Красный маяк»
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Фото: газеты «Красный маяк»
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Фото: газеты «Красный маяк»
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Фото: газеты «Красный маяк»
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Фото: газеты «Красный маяк»
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Фото: газеты «Красный маяк»
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Фото: газеты «Красный маяк»
Днем, 8 августа, произошло дорожно-транспортное происшествие под Пустошкой Псковской области, передает корреспондент газеты Опочецкого района «Красный маяк».
На трассе столкнулись легковой и грузовой автомобили. Информация о пострадавших и деталях ДТП уточняются.