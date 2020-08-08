Фургон «Прасковьи Молочковой» съехал в кювет в Стругокрасненском районе
Фургон компании «Прасковья Молочкова» съехал в кювет в Стругокрасненском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной газете «Струги».
Дорожная авария произошла 8 августа около 17:00 недалеко от деревни Сверотово.
Столкнулись две «Газели». В результате аварии пострадали водители обоих транспортных средств. Водитель одной из «Газелей» был заблокирован в повреждённом автомобиле.
Обстоятельства произошедшего выясняются.