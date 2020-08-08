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Фургон «Прасковьи Молочковой» съехал в кювет в Стругокрасненском районе

  • Дорожная авария недалеко от деревни Сверотово
    Фото: Газета «Струги»
  • Дорожная авария недалеко от деревни Сверотово
    Фото: Газета «Струги»
  • Дорожная авария недалеко от деревни Сверотово
    Фото: Газета «Струги»

Фургон компании «Прасковья Молочкова» съехал в кювет в Стругокрасненском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной газете «Струги».

Дорожная авария произошла 8 августа около 17:00 недалеко от деревни Сверотово.

Столкнулись две «Газели». В результате аварии пострадали водители обоих транспортных средств. Водитель одной из «Газелей» был заблокирован в повреждённом автомобиле.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

 

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