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Александр Котов: Профессия строителя является одной из самых востребованных в Псковской области

Фото: пресс-служба ПОСд.

9 августа в России отмечается День строителя. С профессиональным праздником работников и ветеранов отрасли поздравил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

«Строительный комплекс без преувеличения можно назвать базовой отраслью экономики региона. Возведение любого нового объекта, реконструкция исторических зданий, выполнение ремонтных работ, реализация инфраструктурных проектов, благоустройство территорий – всё это связано с работой строителей», – отметил Александр Котов, добавив, что от стабильной работы строительного комплекса зависит ситуация на жилищном рынке и в сфере занятости населения.

По словам спикера регионального парламента, профессия строителя на сегодня является одной из самых востребованных в Псковской области. Регион возводит социальные, спортивные, транспортные и промышленные объекты, высокими темпами ведётся жилищное строительство, и это направление имеет перспективы развития, так как президент поставил амбициозную задачу кардинально решить жилищный вопрос.

«От всей души желаю псковским строителям успехов в созидательном труде, профессиональных достижений, крепкого здоровья, семейного благополучия!» – поздравил Александр Котов.

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