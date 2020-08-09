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Общество

Продолжается розыск пропавшего год назад великолучанина

Сотрудники уголовного розыска продолжают поиски пропавшего без вести 44-летнего Андрея Фёдорова из Великих Лук, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

22 марта 2019 года он ушёл из дома на улице Радищева в Великих Луках. Был одет в чёрную куртку с красными манжетами, чёрную вязаную шапку, чёрные спортивные штаны, сапоги (низ – резиновый, верх – матерчатый).

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Андрея Фёдорова, просят позвонить по телефонам: (811-53) 5-27-94, 8-906-223-11-28 или 02.

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