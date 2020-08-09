Елена Бибикова поблагодарила строителей за созидательный и благородный труд

12:08, 09 августа 2020, ПАИ

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, член Совета Федерации от Псковской области Елена Бибикова поздравила работников и ветеранов строительной отрасли с профессиональным праздником.

«В день вашего профессионального праздника примите искренние слова благодарности за созидательный и благородный труд! Вы воплощаете новаторские идеи в современных объектах и даёте новую жизнь памятникам архитектуры», – отметила Елена Бибикова, подчеркнув, что строительный комплекс – это основа экономики, развития промышленности, социальной и транспортной инфраструктуры.

«Благодаря вам, вашей инженерной и творческой мысли, высокой квалификации и мастерству наши города становятся красивыми и благоустроенными, а жизнь людей – уютной и комфортной», – сказала сенатор.

Елена Бибикова также выразила признательность ветеранам отрасли за сохранение трудовых традиций и воспитание новых поколений профессионалов строительного дела.

В заключение заместитель председателя комитета Совета Федерации пожелала строителям воплощения новых масштабных проектов, внедрения передовых технологий, решения самых смелых задач, а также крепкого здоровья, счастья и благополучия.