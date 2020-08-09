1233 человека заболели коронавирусом в Пскове
Ещё 12 жителей Пскова заразились коронавирусом за последние сутки. Такие данные приводит Telegram-канал «COVID-19. Псковская область».
Всего в областном центре выявлено 1 233 случая заболевания COVID-19.
В южной столице региона за прошедший день заразились коронавирусной инфекцией три человека, общее количество подтверждённых случаев COVID-19 в Великих Луках составило 787.
Общее число заболевших в Псковской области достигло 3 961, побороли коронавирусную инфекцию 2 850 человек. Скончалось 57 пациентов.