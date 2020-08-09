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Общество

1233 человека заболели коронавирусом в Пскове

Фото: Дарья Хваткова.

Ещё 12 жителей Пскова заразились коронавирусом за последние сутки. Такие данные приводит Telegram-канал «COVID-19. Псковская область».

Всего в областном центре выявлено 1 233 случая заболевания COVID-19.

В южной столице региона за прошедший день заразились коронавирусной инфекцией три человека, общее количество подтверждённых случаев COVID-19 в Великих Луках составило 787.

Общее число заболевших в Псковской области достигло 3 961, побороли коронавирусную инфекцию 2 850 человек. Скончалось 57 пациентов.

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