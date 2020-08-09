Губернатор Псковской области поздравил строителей с профессиональным праздником

12:37, 09 августа 2020, ПАИ

Губернатор Михаил Ведерников поздравил работников и ветеранов строительной отрасли с профессиональным праздником. Своё обращение псковский губернатор опубликовал в Instagram.

«Трудами строителей в Псковской области реализуются многие региональные и федеральные проекты. Ваш опыт и мастерство делают жизнь всех жителей региона качественнее и лучше. Вашими усилиями возводятся школы, детские сады, жилые комплексы, объекты в сферах здравоохранения, спорта, экономики. Вы строите будущее городов и посёлков, и ваш труд достоин искреннего уважения», – написал глава региона.

Михаил Ведерников поблагодарил строителей за их непростую работу и любовь к своему делу.