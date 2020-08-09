Можно ли давать детям планшет, рассказал психолог

14:39, 09 августа 2020, ПАИ

Игры на планшете или смартфоне при определенных условиях будут приносить детям пользу. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал клинический психолог Артур Гараганов.

Основные условия, при которых детям можно давать в руки гаджеты, - ограниченное время пользования, контроль старших и наличие специальных развивающих программ.

«Планшет можно давать и двухлетним детям, если они будут использовать обучающий или развивающий интерфейс. Если этот интерфейс помогает им формировать коммуникативные навыки или мелкую моторику, то он должен органично вплетаться в их образовательную или повседневную игровую деятельность. Дети должны играть с предметами и в настольные игры, но планшеты нельзя исключать. Если это сделать, то ребенок будет оторван от современной реальности и будет как некоторые бабушки и дедушки, которые не знают, как работает смартфон», – сказал Артур Гараганов.

Также психолог считает, что игры могут быть полезны для школьников. «Школьники ловят кайф от того, что они могут достичь побед, пусть и под виртуальным аватаром. Для них это ощущается, как будто бы это реальные социальные достижения. С одной стороны, это уводит от социальных контактов и притупляет эмоциональный интеллект, с другой делает человека увлекающимся узкоспециализированной деятельностью. Виртуальное пространство может привести человека в профессии, связанные с IT или какими-то сложными технологическими исследовательскими проектами», – отметил специалист

Безусловно, по мнению психолога, гаджеты – это лишь один из возможных элементов развития и обучения. Рассчитывать, что развитие маленького ребенка или обучение школьника можно построить только таким образом – в корне неверно.