Десантники из Китая, Камбоджи, Конго и Гвинеи прибыли в Псков
Для участия в конкурсе «Десантный взвод – 2020» в Псковское гвардейское соединение ВДВ прибыли первые команды иностранных государств: десантники, представляющие Китай, Королевство Камбоджа, Республику Мали, Республику Таджикистан, Республику Конго, Республику Намибию, Гвинейскую Республику. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Участники армейских международных игр прибыли в Псков военным авиационным транспортом на аэродром Кресты.
На лётном поле команды встретил заместитель командира соединения по воздушно-десантной подготовке гвардии полковник Роман Самохин.
Отдельный медицинский отряд провёл первичный медицинский осмотр прибывших и термометрию. Всех обеспечили медицинскими масками и антисептиками.
Встречали иностранных гостей хлебом и солью, военный оркестр соединения исполнил гимны всех стран прибывших команд-участниц.
В Псковском гвардейском десантно-штурмовом соединении с 23 августа по 1 сентября пройдёт международный этап конкурса по полевой выучке среди десантных подразделений «Десантный взвод – 2020». Уже в понедельник команды приступят к непосредственной подготовке. Всего в международном этапе примет участие более 250 военнослужащих из 15 стран.