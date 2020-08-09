0
17:53
ВИДЕО: Силовой кабель загорелся на предприятии в Пскове
17:45
Возгорание силового кабеля произошло на улице Леона Поземского в Пскове
17:26
В Псковском районе иномарка влетела в автобус с пассажирами
16:20
Два автомобиля столкнулись на трассе под Псковом
15:49
В десяти муниципалитетах Псковской области продолжает расти статистика коронавируса
15:32
Борис Костенко снимает документальный фильм о Псковской земле
15:17
Десантники из Китая, Камбоджи, Конго и Гвинеи прибыли в Псков
Еще новости
Общество

Десантники из Китая, Камбоджи, Конго и Гвинеи прибыли в Псков

Фото: департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Для участия в конкурсе «Десантный взвод – 2020» в Псковское гвардейское соединение ВДВ прибыли первые команды иностранных государств: десантники, представляющие Китай, Королевство Камбоджа, Республику Мали, Республику Таджикистан, Республику Конго, Республику Намибию, Гвинейскую Республику. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Фото: департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Участники армейских международных игр прибыли в Псков военным авиационным транспортом на аэродром Кресты.

На лётном поле команды встретил заместитель командира соединения по воздушно-десантной подготовке гвардии полковник Роман Самохин.

Отдельный медицинский отряд провёл первичный медицинский осмотр прибывших и термометрию. Всех обеспечили медицинскими масками и антисептиками.

Фото: департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Встречали иностранных гостей хлебом и солью, военный оркестр соединения исполнил гимны всех стран прибывших команд-участниц.

Фото: департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

В Псковском гвардейском десантно-штурмовом соединении с 23 августа по 1 сентября пройдёт международный этап конкурса по полевой выучке среди десантных подразделений «Десантный взвод – 2020». Уже в понедельник команды приступят к непосредственной подготовке. Всего в международном этапе примет участие более 250 военнослужащих из 15 стран.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

ВИДЕО: Силовой кабель загорелся на предприятии в Пскове
09 августа 2020
ВИДЕО: Силовой кабель загорелся на предприятии в Пскове
Возгорание силового кабеля произошло на улице Леона Поземского в Пскове
09 августа 2020
Возгорание силового кабеля произошло на улице Леона Поземского в Пскове
В Псковском районе иномарка влетела в автобус с пассажирами
09 августа 2020
В Псковском районе иномарка влетела в автобус с пассажирами
Два автомобиля столкнулись на трассе под Псковом
09 августа 2020
Два автомобиля столкнулись на трассе под Псковом
В десяти муниципалитетах Псковской области продолжает расти статистика коронавируса
09 августа 2020
В десяти муниципалитетах Псковской области продолжает расти статистика коронавируса
Борис Костенко снимает документальный фильм о Псковской земле
09 августа 2020
Борис Костенко снимает документальный фильм о Псковской земле
Десантники из Китая, Камбоджи, Конго и Гвинеи прибыли в Псков
09 августа 2020
Десантники из Китая, Камбоджи, Конго и Гвинеи прибыли в Псков
Водителя электросамоката сбила Audi A6 в Пскове
09 августа 2020
Водителя электросамоката сбила Audi A6 в Пскове

Идет загрузка...