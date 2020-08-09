Борис Костенко снимает документальный фильм о Псковской земле

15:32, 09 августа 2020, ПАИ

Борис Костенко, журналист, телеведущий, заместитель гендиректора телеканала «Спас», снимет документальный фильм о Псковской земле. Рабочее название киноленты – «Псковский рубеж: четыре времени Печерской обители». Об этом сообщается в группе Псковского музея-заповедника в соцсети «ВКонтакте».

Накануне в съёмках поучаствовал псковский писатель и литературовед Валентин Курбатов. «Он живой свидетель многих личностей, уже ушедших в века: Семёна Степановича Гейченко, Всеволода Петровича Смирнова, Саввы Ямщикова, архимандрита Алипия (Воронова) и многих других. Идеальным слогом, безукоризненной манерой исполнения, на одном дыхании Валентин Яковлевич рисовал в воображении зрителя ярчайшие портреты этих людей и оставленный ими след в истории Псковской земли», – отметили музейщики.

Первые съёмки прошли у Покровской башни.

Выход фильма запланирован на 2021 год, съёмки продлятся всю осень и зиму. «Большое внимание в фильме будет уделено съёмкам природы и исторических доминант. Такая работа требует длительных экспедиций и натурных съёмок в природных условиях, соответствующих описываемым событиям и историческим реалиям по времени года», – написали сотрудники музея.