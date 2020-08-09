В десяти муниципалитетах Псковской области продолжает расти статистика коронавируса
За последние сутки в Псковской области зарегистрировано 33 случая заражения коронавирусом в десяти муниципалитетах. Такие данные приводит Telegram-канал «COVID-19. Псковская область».
Самый большой прирост заболевших наблюдается в Пскове (+12) и Островском районе (+6). Также коронавирусом заразились жители Великих Лук (+3), Пустошкинского (+3), Себежского (+3), Порховского (+2), Великолукского (+1), Невельского (+1), Новосокольнического (+1) и Псковского (+1) районов.
За всё время больше всего пациентов с коронавирусом зарегистрировано в Пскове (1 233), Великих Луках (787), Псковском (324), Островском (282) и Великолукском (183) районах.
Общее число заболевших в Псковской области достигло 3 961, побороли коронавирусную инфекцию 2 850 человек. Скончалось 57 пациентов.