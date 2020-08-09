Мобильная связь в Крыму станет лучше к концу года

16:33, 09 августа 2020, ПАИ

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Качество мобильной связи на Крымском полуострове должна улучшиться в течение года. Сейчас завершается подготовка документов, необходимых для развития систем связи. Об этом заявил руководитель Федерального агентства связи Олег Духовницкий, пишет ТАСС.

«На сегодняшний день подготовлена вся нормативно правовая база, принят целый перечень документов, принят закон, идет работа над постановлением правительства. В дальнейшем будет соответствующий договор между операторами связи и Федеральным агентством связи. И в этом году - надеемся, что уже во второй половине этого года - или максимум в следующем году инфраструктура связи будет серьезно улучшена на полуострове», - заверил Олег Духовницкий.

Крупные российские мобильные операторы до сих пор не работают в Крыму, так как опасаются попасть под санкции, которые ввели после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. Жители полуострова пользуются услугами связи компаний «К-Телеком», «КТК-Телеком», «Крымтелеком» и «Севтелеком», также крымчане часто пользуются сим-картами МТС, прикрепленными к Краснодарскому краю.

При этом жители и гости республики отмечают, что качество связи на полуострове хуже, чем во многих других регионах страны.

«Надо немного набраться терпения: все, что требовалось от министерства и от агентства, вся подготовительная работа уже проведена. И к концу года увидим уже результаты, будут улучшаться и мобильная связь, и широкополосный доступ, и фиксированная связь, и интернет в целом. Но не все документы уровня правительственного, уровня отраслевого еще готовы», - добавил руководитель агентства связи.