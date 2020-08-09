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Общество

Власти города поздравили псковичей с Днем строителя

Фото: Дарья Хваткова.

Глава города Пскова Елена Полонская и глава администрации Александр Братчиков поздравили строителей с профессиональным праздником, который отмечается в России 9 августа, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

«Профессия строителя – одна из самых востребованных и уважаемых в нашей стране. Вы создаете новые объекты, реставрируете старые, внедряя самые передовые технологии, перспективные разработки и оригинальные конструкторские решения. Благодаря вам строятся новые дома, школы, детские сады, больницы, промышленные предприятия, воплощаются в жизнь самые смелые инфраструктурные проекты. Вы вкладываете свои силы и душу в любимый труд», - отметили руководители муниципалитета.

Елена Полонская и Александр Братчиков поблагодарили строителей за верность профессии, за огромную и плодотворную работу на благо Пскова и его жителей.

«От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия, бодрости духа и отличного настроения, реализации всех планов и замыслов, достижения новых высот!» - поздравили городские власти.

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