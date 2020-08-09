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Общество

В Псковском районе иномарка влетела в автобус с пассажирами

В Псковском районе на гдовской трассе Audi въехала в рейсовый автобус, который вез пассажиров из Толбы в Псков, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Авария случилась около 16:10 на 20-м километре трассы Псков – Гдов.

  • Audi врезалась в пассажирский автобус в Псковском районе
    Фото: ПАИ
  • Audi врезалась в пассажирский автобус в Псковском районе
    Фото: ПАИ
  • Audi врезалась в пассажирский автобус в Псковском районе
    Фото: ПАИ
  • Audi врезалась в пассажирский автобус в Псковском районе
    Фото: ПАИ
  • Audi врезалась в пассажирский автобус в Псковском районе
    Фото: ПАИ
  • Audi врезалась в пассажирский автобус в Псковском районе
    Фото: ПАИ
  • Audi врезалась в пассажирский автобус в Псковском районе
    Фото: ПАИ
  • Audi врезалась в пассажирский автобус в Псковском районе
    Фото: ПАИ
  • Audi врезалась в пассажирский автобус в Псковском районе
    Фото: ПАИ
  • Audi врезалась в пассажирский автобус в Псковском районе
    Фото: ПАИ

По предварительным данным, пострадал один человек, находившийся в иномарке. На место прибыли медики, решается вопрос о его госпитализации. Пассажиры автобуса проследовать в больницу отказались, отметив, что получили незначительные ушибы и царапины.

Предположительно, водитель Audi не справился с управлением и врезался в двигавшийся впереди автобус. В результате столкновения автобус отбросило вперед, а легковой автомобиль улетел во встречный кювет. Расстояние между транспортными средствами после аварии составляет около 100 метров.

На месте работают спасатели, медики и сотрудники ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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