Возгорание силового кабеля произошло на улице Леона Поземского в Пскове
В Пскове загорелся силовой кабель на территории предприятия по адресу Леона Поземского, 121, передает корреспондент Псковского агентства информации.
Пожарные подразделения прибыли на место, возгорание локализовали. Сотрудники МЧС ожидают электриков, которые отключат питание, чтобы приступить к тушению пожара.
Поскольку силовой кабель упал на газовые трубы, ожидают также сотрудников газовой службы. Угрозы пока нет.
По адресу Леона Поземского, 121 находится двухэтажное здание, где расположены магазины с автозапчастями, и автосервис.
Видео с места происшествия опубликовано здесь.