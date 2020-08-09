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Общество

Внуки захоронили в Бежаницах останки деда-красноармейца, погибшего в Смоленской области

Фото: газета «Сельская новь».

В Бежаницах увековечили память погибшего во время Великой Отечественной войны уроженца деревни Заполье Александра Федоровича Богачёва. Торжественный митинг состоялся 9 августа, пишет газета «Сельская новь».

В начале войны Александр Богачёв пропал без вести и только через 79 лет его останки нашли поисковики отряда «За Родину» в Смоленской области.

Фото: газета «Сельская новь».

На перезахоронении присутствовали внуки, правнуки и праправнуки солдата.

По православным канонам перед погребением останков воина священник храма святых апостолов Петра и Павла Отец Сафроний совершил обряд отпевания.

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