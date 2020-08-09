Псковичка пыталась украсть косметику и одежду в магазине на Рижском проспекте
В Пскове росгвардейцы задержали женщину, которая похитила из торгового зала магазина продукты, косметику и одежду. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.
В управлении пояснили, что экипажу группы задержания вневедомственной охраны поступило сообщение, что в охраняемом объекте сработала кнопка тревожной сигнализации.
Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали псковичку, которая похитила товары из торгового зала магазина на Рижском проспекте.
Подозреваемую передали сотрудникам полиции