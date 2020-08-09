Псково-Печерский монастырь объявил об ограничениях на посещение по четвергам

21:42, 09 августа 2020, ПАИ

Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь можно посетить в любой день, кроме четверга. Об этом сообщается в группе паломников обители в соцсети «ВКонтакте».

«Обратите внимание на ограничение посещения территории монастыря. Планируйте свои поездки так, чтобы у вас была возможность спуститься в обитель. Это возможно в любой день, кроме четверга», - предупредили гостей монастыря.

По четвергам монастырь открывается для паломников только в пределах площади перед Никольским храмом. В 17:00 начинается чтение акафиста святому Николаю.