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Общество

Псково-Печерский монастырь объявил об ограничениях на посещение по четвергам

Фото: группа паломников Псково-Печерского монастыря.

Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь можно посетить в любой день, кроме четверга. Об этом сообщается в группе паломников обители в соцсети «ВКонтакте».

«Обратите внимание на ограничение посещения территории монастыря. Планируйте свои поездки так, чтобы у вас была возможность спуститься в обитель. Это возможно в любой день, кроме четверга», - предупредили гостей монастыря.

По четвергам монастырь открывается для паломников только в пределах площади перед Никольским храмом. В 17:00 начинается чтение акафиста святому Николаю.

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