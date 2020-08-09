11 российских авиаперевозчиков запустят рейсы в Турцию

21:54, 09 августа 2020, ПАИ

10 августа возобновляются полёты российских и турецких авиаперевозчиков, которые доставят россиян в курортные города Даламан, Бодрум и Анталью, сообщается на сайте Росавиации.

Из Москвы планируют запустить регулярные и чартерные рейсы авиакомпаний «Аэрофлот», «Сибирь», «Уральские авиалинии», «Роял Флайт», «Победа», «Икар», «Ред Вингз», «Северный ветер», «Азур эйр», «Россия» и «АЙ ФЛАЙ».

Из Санкт-Петербурга в турецкие города полетят «Россия», «Северный ветер», «Ред Вингз», «АЙ ФЛАЙ» и «Уральские авиалинии». Эти же перевозчики, за исключением «России», доставят в Турцию туристов из Ростова-на-Дону.

Турецкие авиакомпании Turkish Airlines, Pegasus Airlines и Corendon Airlines также возобновляют полёты из трёх пунктов в России на курорты своей страны.

1 августа Россия возобновила регулярное международное воздушное сообщение с несколькими государствами. Российские и иностранные авиакомпании выполнили 128 рейсов, всего на борту побывало 38,5 тысячи пассажиров.