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Общество

Праздничное богослужение прошло на месте возрождающегося Пантелеимонова монастыря в Пскове

Фото: пресс-служба Псковской митрополии.

9 августа, в день памяти великомученика и целителя Пантелеимона, на месте возрождающегося монастыря Пантелеимона Дальнего (с Бору) города Пскова прошло праздничное богослужение, сообщает пресс-служба Псковской митрополии.

Фото: пресс-служба Псковской митрополии.

Божественную литургию совершил клирик Свято-Троицкого кафедрального собора иерей Александр Сергиенко. Богослужение посетили многочисленные прихожане и паломники.

Фото: пресс-служба Псковской митрополии.

После литургии богомольцы крестным ходом направились к святому источнику Пантелеимона-целителя, где был совершён водосвятный молебен. Затем участники богослужения отправились на праздничную трапезу. 

Фото: пресс-служба Псковской митрополии.

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