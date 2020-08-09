Праздничное богослужение прошло на месте возрождающегося Пантелеимонова монастыря в Пскове
9 августа, в день памяти великомученика и целителя Пантелеимона, на месте возрождающегося монастыря Пантелеимона Дальнего (с Бору) города Пскова прошло праздничное богослужение, сообщает пресс-служба Псковской митрополии.
Божественную литургию совершил клирик Свято-Троицкого кафедрального собора иерей Александр Сергиенко. Богослужение посетили многочисленные прихожане и паломники.
После литургии богомольцы крестным ходом направились к святому источнику Пантелеимона-целителя, где был совершён водосвятный молебен. Затем участники богослужения отправились на праздничную трапезу.